«Мать с отцом в шоке!»: Два 12-летних школьника, начитавшись форумов, отправились автостопом из Мончегорска в Петербург

О местонахождении двух 12-летних мальчиков из Мончегорска Мурманской области родственники не знают ничего с 18 октября. В соцсетях и группах по поиску людей пестрят фотографии беглецов, которых ищут как полицейские, так и волонтеры. Александр Курочкин и Богдан Васильев вышли погулять, но домой не вернулись. Телефоны мальчишек выключены, но один из них периодически выходит на связь с сестрой в соцсети. Он рассказывал, что автостопом добрались до Санкт-Петербурга, однако подробностей не привел. На просьбы сообщить свое точное местонахождение или скорее вернуться домой, несовершеннолетний Богдан заявляет о своих планах.

- Где он с другом сейчас, неизвестно. Все службы оповещены. Довезли их, предположительно, дальнобойщики. Вчера спокойненько нам написал, мол, мы сейчас до Москвы, через 4-6 дней поедем обратно, не волнуйтесь... Мать с отцом в шоке! И главное, странно, ничего не предвещало. У нас хорошие семьи, конфликтов не было, а тут такое! - тревожно рассказывает «Комсомолке» сестра Богдана Альбина Самсонова.

Родственница беглеца подмечает, что для товарища ее брата подобное бегство уже не в первый раз. К тому же предполагает, что такими выходками мальчики требуют к себе внимания не только близких, но и общественности.

- Им нужно, как можно больше внимания к их персонам, они гордятся своими поступками, пропагандируют подобные побеги, собирают команду, мол, давайте летом толпой?! Есть какая то группа в ВК, где это все обсуждается... Эдакие ходоки против системы. Нравится все им это, считают себя взрослыми... А мы переживаем, лишь бы не случилось чего обидел никто, не погибли, не убили, - негодует родственница пропавшего мальчика.

По таким ориентировкам ищут несовершеннолетних.

Приметы Александра Курочкина: рост 135 сантиметров, худощавого телосложения, волосы светлые. Был одет в темно-зеленую куртку, длинной до бедра, черные брюки, черные кроссовки с белой подошвой. С собой у него был черный рюкзак.

Приметы Богдана Васильева: рост 155 сантиметров, среднего телосложения волосы темно-русые. Был одет в темно-синюю куртку и такого же цвета штаны, серые кроссовки. С собой у него был синий рюкзак.

Всех, кому что-либо известно о пропавших подростках просят обращаться в отделения полиции.