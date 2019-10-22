2019-10-22T09:39:34+03:00
Общество

Полицейские поймали двух 12-летних школьников, сбежавших из под Мурманска в Петербург автостопом

Мальчишки-путешественнки проехали 1300 киллометров до Северной столицы на попутках
Петр КИБЕР
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Двух 12-летних путешественников, проехавших больше тысячи километров из Мончегорска, поймали в Петербурге. Фото: Предоставленно родственниками героев публикацииДвух 12-летних путешественников, проехавших больше тысячи километров из Мончегорска, поймали в Петербурге. Фото: Предоставленно родственниками героев публикации
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Счастливо и благополучно завершилась история с побегом двух 12-летних школьников из Мончегорска (Мурманская область) в Санкт-Петербург. Юных путешественников, которых искали с 18 октября, нашли на въезде в Северную столицу вечером понедельника.

- Подростки были задержаны на одной из АЗС на Московском шоссе Санкт-Петербурга. Туда они добрались с попутными водителями, - сообщили корреспонденту «КП-Петербург» в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России по Мурманской области.

Детей уже отвезли в спецприемник, где они будут находиться до приезда родителей.

Напомним, что о пропаже двух 12-летних подростков стало известно вечером минувшей пятницы. Школьники никому ничего не сказали, просто «ушли погулять». Спустя несколько часов приятелей хватились. К поискам подключилась полиция и волонтеры.

Уже позднее один из пропавших прислал сообщение сестре, что все в порядке, они едут на попутках в Петербурге.

- Мать с отцом в шоке! И главное, странно, ничего не предвещало. У нас хорошие семьи, конфликтов не было, а тут такое! - рассказала «КП-Петербург» сестра одного из беглецов. - Наш никогда не уходил, а вот его приятель - бывало. Это у них способ такой прославиться. Внимания хотят. Даже в соцсетях хвастались.

В городе на Неве ребята собирались погулять «недельку» и вернуться назад. Естественно, что ждать окончания путешествия никто не стал и, в итоге, проехавших больше тысячи километров с дальнобойщиками подростков, на одной из заправок поймали полицейские.

- Была направлена ориентировка во все подразделения МВД и сотрудники одного из них, на подъезде к Петербургу, задержали сбежавших школьников, - рассказала представитель СК корреспонденту «Комсомолки».

Теперь ребят ждет возвращение домой и долгая беседа с перепуганными родителями.

- Сейчас несоверщеннолетние в специальном детском учреждении. Будут там, пока родные за ними не приедут. Потом их передадут с рук на руки, - заявили в пресс-службе регионального Следкома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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