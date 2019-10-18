2019-10-18T14:13:02+03:00
Общество

«Авто Премиум» проведет кулинарный мастер-класс для социального клуба Бабочка

Ребята научатся готовить чешское блюдо «Свичкова на сметане»
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«Авто Премиум» не в первый раз проводит семейный выходной для членов петербургского социального клуба Бабочка. Фото: Дмитрий Назарук.«Авто Премиум» не в первый раз проводит семейный выходной для членов петербургского социального клуба Бабочка. Фото: Дмитрий Назарук.
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19 октября 2019 года члены клуба Бабочка, вместе с группой официальных дилеров «Авто Премиум» отправятся в познавательное путешествие в самую настоящую гастрономическую достопримечательность Чехии, родины знаменитых автомобилей ŠKODA. Ребята и их родители, вместе с волонтерами клуба, научатся готовить национальное чешское блюдо «Свичкова на сметане».

Выбор не случайный. Как и все чешское, традиция приготовления блюда «Свичкова на сметане» имеет особый смысл и многовековую историю. Это блюдо готовится из части мяса, напоминающей свечу, а кушать его принято на праздники при свечах!

«Авто Премиум» не в первый раз проводит семейный выходной для членов петербургского социального клуба Бабочка,

- Этот необычный проект девушки-инвалида, чудесным образом существует уже 17 лет, поддерживая ребят с особыми потребностями, и их семьи, помогая им социально адаптироваться, почувствовать себя обычным человеком, - комментирует бренд-менеджер группы официальных дилеров ŠKODA «Авто Премиум» Елена Балашкова. - Это звучит просто, но настолько непросто на практике, что невозможно себе представить, не соприкоснувшись с трудностями, возникающими даже на этапе подготовки проектов для клуба Бабочка».

Автомобилем этого социального проекта каждый раз становится одна из моделей ŠKODA, на которую «Авто Премиум» делает особые, очень выгодные предложения для членов клуба Бабочка, уже не первый семейный выходной планирующих провести вместе с «Авто Премиумом». Ведь так важно проводить время с семьей, а ŠKODA – это бренд, бережно хранящий семейные ценности и традиции.

Присоединяйтесь к группам «Авто Премиума» в социальных сетях Facebook, VK и Instagram.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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