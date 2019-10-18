Банк Уралсиб предоставил петербуржцам возможность делать большие накопления

Жители Петербурга, строящие большие планы на покупки, бизнес или путешествия могут увеличить свои накопления с помощью сезонных срочных вкладов. С 16 октября 2019 года банк Уралсиб предлагает воспользоваться двумя новыми предложениями, разработанными специально для физических лиц: «Прогноз отличный» и «Янтарь». Открыть вклад очень просто – с помощью интернет-банка или мобильного приложения.

- Минимальная сумма по кладу «Прогноз отличный» - 100 тысяч рублей или 1,5 тысячи долларов США. Разместить его можно на 200, 400 или 1100 дней, - рассказали представители банка.

Процентная ставка по вкладу динамическая. То есть, если клиент оформляет предложение на 200 дней, то будет действовать ставка – 6,1% годовых. На срок 400 дней – 6,7%, а на 1100 дней – 7,5%. При этом делать вклад в рублях получается выгоднее, так как ставка на вклад в долларах варьируется от 1,2% до 1,8% годовых.

Срочный вклад «Янтарный» рассчитан на еще большие накопления: минимальная сумма для открытия вклада 3 миллиона рублей или 45 тысяч долларов. Открыть его можно на 500 дней со ставкой 7% годовых для рублевых накоплений и 1,7% годовых для долларов.

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