Восемнадцать лучших студентов Петербурга получат «Климовские» стипендии

На днях в АО «ОДК-Климов» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации Ростех) состоялось торжественное награждение победителей конкурса стипендии имени Владимира Яковлевича Климова.

Ежегодное «ОДК-Климов» проводит конкурс среди петербургских студентов 3-4 курсов бакалавриата, специалитета и магистратуры дневных отделений вузов и техникумов по отраслевым направлениям подготовки. Учащиеся должны хорошо учиться, принимать участие в профильных конкурсах и конференциях, иметь научно-технические работы по темам проектирования и производства авиационных двигателей. Финалистом может стать далеко не каждый, надо, чтобы средний балл успеваемости был не менее 4,25.

В этом году боролись за право получить стипендию студенты БГТУ «Военмех» им. Д.Ф. Устинова, Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, Университета гражданской авиации, СПб ГБПОУ «Техникум «Приморский» и СПб ГПОУ «Академия машиностроения им. Ж.Я. Котина». На финальном этапе конкурса участники предоставили на суд жюри конкурсную работу. Победителей выбрала специально сформированная комиссия, которая состоит из представителей АО «ОДК-Климов».

Итак, кто же стал счастливчиком? «Климовские» стипендии в этом и следующем году будут получать пять студентов БГТУ «Военмех» им. Д.Ф. Устинова, девять студентов Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (в том числе две девушки), три студента Техникума «Приморский» и один победитель – представитель Академии машиностроения им. Ж.Я. Котина. Всего восемнадцать человек.

- Победа в этом конкурсе – это конкретный результат вашей работы, - поздравил финалистов исполнительный директор ОДК-Климов Александр Ватагин. - Это наглядный пример того, что если человек трудится, прикладывает усилия, то он обязательно чего-то добивается. Желаю вам, чтобы вы ставили себе новые, более сложные задачи, и добивались новых побед.

Жюри отдельно отметило студентов, которые не стали финалистами, но показали, что они очень активные и заинтересованы в освоении специальности. Десять учащихся, среди которых есть и второкурсники, получат от предприятия единовременную выплату.

Напомни, стипендии имени В.Я. Климова предназначены для поддержания научно-исследовательской деятельности студентов и поощрения молодых талантов. С момента существования конкурса, за шесть лет уже 131 студент получил «климовскую» стипендию. Еще один бонус - после окончания учебного заведения возможно трудоустройство на предприятие.