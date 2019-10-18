189 ударов ножом и отрезанное ухо: Петербурженка, убившая юную сестру-фотомодель, получила 13 лет тюрьмы

18 октября Городской суд Санкт-Петербурга поставил точку, пусть, возможно и не окончательную, в деле о кровавой семейной драме, которая потрясла весь город зимой 2016 года. Тогда было найдено обезображенное тело 17-летней девушки. На теле погибшей оказалось почти 200 ножевых ранений. Как жуткий штрих - отрезанное ухо. В убийстве юной фотомодели обвинили ее старшую сестру. А теперь суд определил ей меру наказания.

- Судом установлено, что в ночь с 23 на 24 февраля 2016 года в квартире по Пулковской улице, на почве личных неприязненных отношений, подсудимая нанесла своей сестре не менее 189 ударов ножом в жизненно-важные органы, отрезала ей правое ухо, - сообщает пресс-служба городской прокуратуры.

Сама обвиняемая, которой на момент убийства было 19 лет, уверяет, что сестру зарезала не она, а бойфренд младшей девушки. Именно в его квартире и разыгралась кровавая драма. Мужчина же рассказал зеркальную историю. И следователи поверили именно ему.

Сестры были не разлей вода. Что послужило причиной убийства - точно неизвестно. Говорят, что зависть...Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

По версии следствия, старшая сестра сказала бойфренду младшей, что ей нужно поговорить наедине с сестрой. Мужчина согласился и вышел из квартиры, решив сходить в магазин. Когда же он вернулся, то из квартиры доносились истошные крики.

Через некоторое время из квартиры выбежала окровавленная девушка. Ее младшая сестра в это время была уже мертва и лежала на кухне в луже крови. Позднее предполагаемую убийцу поймали на улице и, учитывая жуткую расправу, направили на психиатрическое обследование. В клинике девушка провела два года, после чего врачи заявили о ее вменяемости. В декабре 2018 года судебный процесс возобновился.

Надо сказать, что история сестер была непростой. Они выросли в многодетной семье под контролем строгой матери-одиночки. Мечтали об богатых женихах и том, как сбежать из дома. Потом, будучи несовершеннолетними, подали на мать в суд и добились лишения ее родительских прав. После интерната, куда сестер поместили, пошли учиться. Обе выросли красавицами, но младшая выделялась особенно. Со своими выразительными формами она выглядела совсем взрослой и легко нашла работу фотомодели, а вскоре и состоятельного друга. Именно к нему она переехала жить в 17 лет и в его квартире погибла.

Погибшая девушка со своими выразительными формами выглядела совсем взрослой женщиной и легко стала фотомоделью.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Следователи уверены, что причиной расправы стала зависть со стороны старшей сестры. Сама девушка долгое время не говорила ни слова. По решению городского суда Санкт-Петербурга ближайшие 13 лет она проведет в колонии общего режима. Пока приговор в законную силу не вступил.