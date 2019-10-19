«Зенит» — «Ростов» 19 октября 2019: прямая онлайн-трансляция матча чемпионата российской премьер-лиги по футболу

Добрый день, дорогие друзья! Сегодня, 19 октября, в 19.00 на «Газпром Арене» встречаются лидеры чемпионата РПЛ «Зенит» и «Ростов». Вернее, сейчас в чемпионате четырехвластие: сразу четыре команды делят первое место с одинаковым количеством очков. Среди них, петербуржцы и ростовчане!

Клуб с берегов Дона никто не предполагал видеть так высоко в турнирной таблице, но Валерий Карпин сумел доказать, что он еще и неплохой тренер. В нынешнем чемпионате «Ростов» сумел уже снять скальпы «Локомотива» и ЦСКА в гостях, и на этом останавливаться не собирает.

Причем, признанных фаворитов «казаки Карпина» разнесли именно по игре, а не просто отсидевшись в обороне. В составе «Ростова» выступает лучший бомбардир нынешнего чемпионата узбекский форвард Элдор Шомуродов. Его зенитовским защитникам стоит опасаться особо, в 12 матчах представитель солнечного Узбекистана отличился 10 раз (!!!). Артем Дзюба, конечно, тоже хорош, но пока сумел забить только 5 голов.

«Зенит», как хозяин поля и действующий чемпион страны, все-таки фаворит матча. Но малой кровью ему победы будет точно не добиться! Встреча обещает быть жаркой, с множеством забитых мячей, так что не пропустите! Будет весело!

Прогноз на матч «Зенит» – «Ростов» 19 октября 2019. У «Зенита» более предпочтительные шансы на победу.

Время начала матча «Зенит» – «Ростов» 19 октября 2019 в 19:00 по московскому времени

КОНКРЕТНО

Где смотреть матч «Зенит» – «Ростов» 19 октября 2019

Прямую видеотрансляцию матча «Зенит» – «Ростов» можно посмотреть 19 октября и начнется в 18:45 по московскому времени на канале «Матч Премьер»