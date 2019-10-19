19 октября, в 19.00 на «Газпром Арене» встретились лидеры чемпионата Российской премьер Лиги «Зенит» из Петербурга и «Ростов» из Ростова-на-Дону..

Клуб с берегов Дона сражался с остервенением, но не смог вырвать победу. Куда там! Наши не дали даже шансов. Игра завершилась со счетом 6:1 в нашу пользу. "Зенит" вновь выходит в лидеры чемпионата!

Чемпиона России не одолеть: матч "Зенит" -"Ростов" 19 октября завершился со счетом 6:1. ФОТО: сайт ФК "Зенит"

В предыдущем туре «Ростов» разбил на выезде ЦСКА, таким образом, отправив другим фаворитам, месседж, что собирается со всеми конкурентами разговаривать с позиции силы. Для самоутверждения ростовчанам осталось лишь победить «Зенит». Тем более, что случай для этого подобрался удобный. Практически все зенитовцы играли в перерыве за сборные, и даже Сергей Семак опасался, что его подопечные сейчас находятся в состоянии эмоционального выгорания. Особенно, игроки российской сборной, гарантировавшие себе выход на Евро.

Впрочем, никого из героев национальной команды наставник «Зенита» на скамейку посадить не решился. Единственная неожиданность — место в воротах занял Михаил Кержаков, сменивший Лунева! У него родился сын.

Дзюба был в ударе Один за другим заводил мяч в ворота. ФОТО: сайт ФК "Зенит"

Но как вскоре выяснилось, голкипер хозяев не стал ключевой фигурой в этом матче! Если честно, в первом тайме работы у него практически не было! Петербужцы очень быстро забрали инициативу в свои руки, и начали таранить защитные редуты дончан. И их оборона оказалась такой же картонной, как и бюст, который накануне болельщики Артеме Дзюбе.

Сам же Дзюба очень быстро продолжил свой бенефис, который начался в матче за сборную. На 12-й минуте он сперва сам заработал пенальти, а потом реализовал. А спустя восемь минут сделал дубль, замкнув головой трехходовку: Караваев — Дриусси — Дзюба.

После этого гости окончательно впали в прострацию, и зенитовцы имели еще несколько реальных возможностей довести счет до разгромного. Впрочем, дотянуть до перерыв при 0:2 подопечные Карпина так и не сумели. За минуту до свистка Сердар Азмун с острого угла в третий раз пробил голкипера «Ростова» Бабурина.

Вильмар Барриос оформил финальный мяч на встрече Зенит - Ростов. 6:1. .Зенит громит Ростов дома

Второй тайм вновь начался с атак зенитовцев, которые жаждали крови соперника. И, продолжал свою миссию, конечно, Дзюба. Сперва он проявил себя в качестве распасовщика — после его идеального паса Караваев на 61-й минуте сделал счет 4:0.

А затем вновь Дзюба проявил себя в качестве бомбардира, реализовав со второй попытки пенальти. Это второй хет-трик лидера «Зенита» в чемпионатах России — первый был в 2013-м году, в составе еще «Ростова».

Единственное, что сумели гости - размочить счет, после сомнительного нарушения Ивановича отличился Еременко. Но последнее слово оказалось за петербургским клубом. С финальным свистком первый мяч забил за «Зенит» колумбиец Барриос — 6:1!!!!

«Сине-бело-голубые», разгромив прямого конкурента, вновь вышел в лидеры чемпионата РПЛ.

И еще одна хорошая новость. Артем Дзюба вошел в топ-10 лучших бомбардиров в истории «Зенита». Два мяча в ворота «Ростова» в матче 13-го тура Российской Премьер-лиги позволили нападающему обойти в списке самых результативных игроков сине-бело-голубых Сергея Дмитриева и сравняться с Иваном Комаровым.

Чемпионат России. Премьер-лига. 13-й тур:

«Зенит» (Санкт-Петербург) – «Ростов» (Ростов-на-Дону) – 6:1 (3:0)

Голы: 1:0 Дзюба (14, с пенальти), 2:0 Дзюба (20), 3:0 Азмун (44), 4:0 Караваев (61), 5:0 Дзюба (80, с пенальти), 5:1 Еременко (83, с пенальти), 6:1 Барриос (90)

Состав «Зенита»: Кержаков, Иванович, Караваев, Ракицкий, Дуглас Сантос, Шатов ( Кузяев, 71), Оздоев ( Сутормин, 77), Барриос, Дзюба, Азмун, Дриусси ( Ерохин, 85)

Состав «Ростова»: Бабурин, Козлов, Чернов, Чистяков, Ионов (Саплинов, 64), Байрамян, Еременко, Попов (Зайнутдинов, 62), Хаджикадунич, Норманн, Шомуродов (Сигурдарсон, 77)

Предупреждения: Хаджикадунич (12), Оздоев (17), Еременко (19), Барриос (56), Чистяков (78), Козлов (79), Иванович (81)

19 октября. Санкт-Петербург. «Газпром Арена». 58 639 зрителей.