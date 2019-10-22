Парки в Купчино, в которых бабушки-воришки выкопали розы, вновь засадят кустами весной

Парк Героев-Пожарных во Фрунзенском районе открылся после реконструкции меньше месяца назад. Садовники отчитались: в ходе благоустройства здесь высадили более пяти тысяч кустарников.

Но вопрос, которым теперь задаются местные жители, звучит иначе: не сколько высадили, а сколько осталось. Уже понятно - намного меньше. Нет, растения не погибают - они даже не успевают прижиться.

- Приходят люди, чаще всего в возрасте, - рассказывают жители ближайшего жилого комплекса. - Выкапывают кусты с корнями. И куда-то увозят, уносят. На замечания не реагируют: мол, не обеднеет целый парк с одного куста. Весной еще высадят.

Такая же ситуация в парке Интернационалистов, который тоже совсем недавно благоустроили. И украденный куст в итоге получается вовсе не один. По данным садово-паркового хозяйства, счет идет уже на сотни. Выкапывают все подряд: бархатцы, петунии, розы. Местные жители в большинстве своем осудили цветочных воришек, припомнив, как - практически сразу после благоустройства - «растащили Яблоневый сад».

- Надо было вместо парка большой магазин делать, - грустно шутят люди. - А потом будут говорить, что плохо благоустроили, ничего не растет.

Официально стало известно, что весной цветы высадят снова.

- Это были многолетние цветы, - рассказали в пресс-службе администрации Фрунзенского района. - Сейчас уже высадить их невозможно, этим займутся весной. В бюджет заложены средства. Высаживать также будут многолетние цветы.