2019-10-22T18:45:39+03:00
Общество

Парки в Купчино, в которых бабушки-воришки выкопали розы, вновь засадят кустами весной

Во Фрунзенском районе украли сотни цветов
Александра СУРИС
Поделиться:
Парки в Купчино, в которых бабушки-воришки выкопали розы, вновь засадят кустами веснойПарки в Купчино, в которых бабушки-воришки выкопали розы, вновь засадят кустами веснойФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Парк Героев-Пожарных во Фрунзенском районе открылся после реконструкции меньше месяца назад. Садовники отчитались: в ходе благоустройства здесь высадили более пяти тысяч кустарников.

Но вопрос, которым теперь задаются местные жители, звучит иначе: не сколько высадили, а сколько осталось. Уже понятно - намного меньше. Нет, растения не погибают - они даже не успевают прижиться.

- Приходят люди, чаще всего в возрасте, - рассказывают жители ближайшего жилого комплекса. - Выкапывают кусты с корнями. И куда-то увозят, уносят. На замечания не реагируют: мол, не обеднеет целый парк с одного куста. Весной еще высадят.

Такая же ситуация в парке Интернационалистов, который тоже совсем недавно благоустроили. И украденный куст в итоге получается вовсе не один. По данным садово-паркового хозяйства, счет идет уже на сотни. Выкапывают все подряд: бархатцы, петунии, розы. Местные жители в большинстве своем осудили цветочных воришек, припомнив, как - практически сразу после благоустройства - «растащили Яблоневый сад».

- Надо было вместо парка большой магазин делать, - грустно шутят люди. - А потом будут говорить, что плохо благоустроили, ничего не растет.

Официально стало известно, что весной цветы высадят снова.

- Это были многолетние цветы, - рассказали в пресс-службе администрации Фрунзенского района. - Сейчас уже высадить их невозможно, этим займутся весной. В бюджет заложены средства. Высаживать также будут многолетние цветы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
За чистые продукты: В Петербурге хотят запретить неорганические товары с приставкой «эко» и «био»
Петербургский руфер без страховки залез на шпиль торгового центра
Без паники: УФАС Петербурга опровергло новость о повышении цен на гречу
Сбербанк обсудил с застройщиками новую модель сотрудничества
В Петербурге состоится фестиваль роботов, VR-технологий и 3D моделирования «Наука – всем!»
Автослесарь в Петербурге похитил строительный каток и сдал в металлолом
Умер член избиркома Петербурга от КПРФ Николай Левшин
Таможенники уничтожили почти 900 килограммов санкционных продуктов
Школьница узнала от подруги о своем изнасиловании на пьяной вечеринке в Ленобласти
Группа «Секрет» даст большой концерт 23 ноября в Петербурге
Петербургских чиновников ждет сокращение после реформы в сфере государственного управления
В Рощино нелегальный мигрант изнасиловал 17-летнюю девушку, после чего проводил ее до «Пятерочки»
Нью-Йорский музыкальный коллектив Postmodern Jukebox выступит 23 октября в Петербурге