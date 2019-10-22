Банк УРАЛСИБ запустил по всей стране карту «Прибыль» с высоким кэшбэком и процентами на остаток средств
Хорошие новости для тех, кто считает свои деньги. Банк УРАЛСИБ предлагает дебетовую карту «Прибыль» во всех своих офисах на территории РФ.
Раньше такое предложение было ограничено. Карта выпускалась в пилотном режиме лишь в некоторых городах. Сейчас ее можно оформить в любом отделении. Итак, в чем конкретно преимущества карты «Прибыль»? Она объединяет в себе сразу несколько преимуществ, одно из них - начисление процентов на остаток средств по карте. От 3 до 6% годовых в зависимости от суммы минимального остатка по карте в течение месяца. Второй пункт - кэшбэк. По программе лояльности «УРАЛСИБ Бонус» клиенту начисляют баллы из расчета 1 балл = 50 потраченных рублей. Их потом можно обменять на денежные сертификаты, предусматривающие максимальный кэшбэк до 3%. Уточнить порядок использования сертификатов в рамках программы лояльности можно на официальном сайте
Идем дальше, еще один бонус: снимать наличные по карте при сумме от 3 тысяч рублей в можно без комиссии в банкоматах любого банка на территории РФ.
Для бесплатного обслуживания карты «Прибыль» необходимо выполнить одно из условий: совершать покупки на сумму от 1 тысячи рублей в месяц или иметь минимальный остаток на счете 5 тысяч рублей в месяц.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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