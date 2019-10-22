Жетон по 60 рублей: В 2020 году проезд в общественном транспорте Петербурга может сильно подорожать

В Петербурге продолжают обсуждать грядущую транспортную реформу. В июле 2020 года город должен перейти на новую модель работы общественного транспорта. В числе главных изменений - оптимизация маршрутной сети. Коммерческие автобусы исчезнут вместе со 160 дублирующими маршрутами. Перевозчики, которые намерены сотрудничать с городом по контрактам, закупят новый низкопольный транспорт с кондиционерами. Валидаторы будут принимать любые карты и проездные, а на всех маршрутах установят единый тариф.

60 рублей за проезд - возможно даже с Нового года. ЗакС будет жаловаться Беглову 00:00 00:00

В понедельник, 21 октября, дискуссия по этому поводу разгорелась в Законодательном собрании. В проект чиновники предложили включить повышение стоимости разового проезда в Петербурге. Если новые цены утвердят, то за один жетон в метро петербуржцам придется выложить 60 рублей. Это на 15 рублей больше действующего тарифа. Билетик на наземный транспорт обойдется в 55 рублей против нынешних 40.

Пользоваться проездными будет гораздо выгоднее.Фото: Олег ЗОЛОТО

- Окончательное решение Комитетом по тарифам еще не принято, - отметила пресс-секретарь Комитета по транспорту Ирина Ефимова. - Возможно, цены вырастут, но не факт, что с 1 января. Подчеркну, это коснется именно разовых билетов.

Ранее вице-губернатор Петербурга Эдуард Батанов сказал, что таким образом город будет мотивировать людей переходить на безналичный расчет. Самые привлекательные тарифные предложения сейчас действуют для пользователей платежной системы «Мир» (35 рублей) и Единой карты петербуржца (30 рублей).

- Сейчас есть тенденция к тому, что доля разового проезда неуклонно снижается. Этим видом пользуются туристы или автомобилисты. Поэтому мы делаем ставки на то, что петербуржцы выбирают проездные длительного пользования, - объясняет Ирина Ефимова. - Скидки по проездным билетам, как мы рассчитываем, станут еще больше, чем они есть сегодня.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

«Почему такой большой разрыв?»

Ирина ИВАНОВА, депутат от партии КПРФ, член комиссии по промышленности, экономике и предпринимательству:

- Конечно, мы будем считать деньги. Есть разница - платить за проезд 60 или 30 рублей. Почему такой большой разрыв? Для экономии я, видимо, должна выбрать услуги определенного банка. Если говорить в целом об итогах заседания, то концепция новой транспортной реформы очень сырая. Все это может обернуться транспортным коллапсом. Нужно выяснить, продумана ли новая система. Маленькие маршрутки выручали во время пробок, а как проедут по ним большие автобусы - неизвестно. Есть вопрос по бюджету, а также, где перевозчики возьмут такое количество нового транспорта.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Сколько платят пассажиры подземки в других городах:

Москва - 55 рублей

Екатеринбург - 32 рубля

Нижний Новгород - 28 рубля

Казань - 25 рублей

Новосибирск - 22 рубля.

КОНКРЕТНО

Как менялись цены

2013 год

Метро - 28 рублей.

Наземный транспорт - 25 рублей.

2015 год

Метро - 31 рубль.

Наземный транспорт - 28 рублей.

2016 год

Метро - 35 рублей.

Наземный транспорт - 30 рублей.

2017 год

Метро - 45 рублей.

Наземный транспорт - 40 рублей.