Онлайн против оффлайна: какое обучение выбрать

В наши дни, чтобы быть востребованным на рынке труда, не то, что одной, а иногда и двух-трех специальностей может быть недостаточно. Чего уж там, если даже нам, журналистам, сегодня нужно уметь не только писать, но и снимать, монтировать, вести проекты...

Рано или поздно каждый задумывается о том, чтобы овладеть новой профессией: дабы кардинально изменить жизнь или же просто претендовать на более высокую зарплату. Итак, со специальностью определились. Но тут встает еще один не менее важный вопрос: как получать образование? Напротив доски и преподавателя или, может, с чаем у монитора?

«А перемена будет?» При занятиях в прямом эфире вопрос не лишний. Фото:freepik.

ОНЛАЙН-ОБУЧЕНИЕ В ПРЯМОМ ЭФИРЕ

При этой форме обучения занятия проходят в заранее назначенное время, есть график, расписание, план занятий, только вместо “парты и доски” перед вами - экран компьютера. Вместе с вами за преподавателем, как правило, наблюдает еще целая группа слушателей, которые могут находиться в разных точках планеты. Преподаватель в режиме реальной лекции объясняет вам материал, дает задания, разбирает домашние работы и отвечает на вопросы, если они появляются.

Плюсы

Учиться, где бы вы ни были

Все, что нужно — это ноутбук и доступ в интернет. А сидите вы в кофейне или у себя дома на диване, уже не имеет значения.

Не выходя из дома

Кто сказал, что нельзя учиться в халате и тапочках? Преимущество с нашим климатом важное: холодный ветер и мокрый снег любую тягу к знаниям отобьет...

Обратная связь

В прямом эфире можно сразу задать вопрос преподавателю. Однако злоупотреблять все равно не стоит. Ведь курсы, как правило, групповые. И другие студенты вряд ли оценят любознательность, за которую они не собирались платить.

Минусы

Может, в другой раз?

По данным американского журнала в сфере IT-образования EDUCAUSE Review, лишь пять процентов записавшихся на онлайн-курсы проходят этот путь до конца. Так что выбирать интернет-образование стоит только в том случае, если вы уверены, что выдержки и самодисциплины хватит.

Скепсис

После онлайн-курсов слушателям выдают сертификаты об образовании. Однако далеко не каждый работодатель воспримет этот документ всерьез.

Близко — не значит удобно

Да, добираться до образовательного центра не придется, но все равно нужно будет подстраивать график под занятия.

Вывод

Обучение в прямом эфире идеально подойдёт, если в вашем городе нет аналогичных оффлайн-курсов. Такое образование поможет расширить кругозор и поднатореть, например, в дизайне. Фундаментальные же науки все-таки лучше изучать в университете.

А силы воли – точно хватит?... Фото:Depositphoto.

ДИСТАНЦИОННОЕ ОНЛАЙН-ОБУЧЕНИЕ

Все плюсы и минусы онлайн-обучения в прямом эфире справедливы и для дистанционного. Кроме обратной связи: при этой форме обучения вы, как правило, просматриваете уроки, записанные заранее. А отсутствие прямого контакта с преподавателем обрекает на поиски ответа в интернете, который и сам частенько ошибается. Можно, конечно, и на «ящик» написать, но на оперативность можно не надеяться. “Пожалуйста, оставайтесь на линии”...

Есть у этой медали и оборотная сторона. Учиться в любое время, не когда надо, а когда есть настрой — это ли не счастье? Только вот появится ли он вообще...

Вывод

Если график на работе такой плавающий, что вы не знаете, будете завтра работать до полудня или до полуночи, а самодисциплина прокачана до божественного уровня, то альтернативы дистанционному обучению просто нет.

Курсы – это не только новые знания, но и новые знакомства.Фото: Олег ЗОЛОТО

ОФФЛАЙН-ОБРАЗОВАНИЕ

Традиционные занятия в составе учебной группы, которые проходят в специально оборудованных аудиториях под руководством преподавателя (или нескольких).

Плюсы

Личный контакт

Беседы с преподавателем не ограничены вебинаром. На любой интересующий вопрос можно получить оперативный и доходчивый ответ. Ведь горящие глаза студента цепляют гораздо сильнее, чем мигающий огонек веб-камеры или сухие строчки учебного “чатика” на мониторе.

Даже если речь идет о таких сугубо компьютерных направлениях, как Web-разработчик, графический дизайн, Excel PRO - опыт показывает, что осваивать их под руководством профессионала, который может быстро исправить ваши ошибки, гораздо проще и эффективнее.

Хорошо, когда на любой вопрос можно тут же получить ответ.Фото: Олег ЗОЛОТО

Нетворкинг

Художники, айтишники, маркетологи, предприниматели — кого только не встретишь на занятии. Да-да, курсы — это не только новые знания, но и полезные знакомства.

Мотивация

Кому не хочется быть лучшим студентом в группе? Состязательность — вот что помогает не просто поспевать за остальными, а стремиться узнать как можно больше.

Дисциплина

И речь здесь не только о том, что до образовательного центра нужно добираться. Регулярная проверка успеваемости: контрольные, домашние задания, ответы на занятиях — вот одна из главных составляющих успеха.

Сертификат, который признают

У образовательных центров есть лицензии региональных комитетов по образованию. Поэтому сертификат или диплом, который вы получите после прохождения курсов, точно будет легитимным. Кстати, напомним: в соответствии с постановлением Правительства РФ, с 2019 года все документы о дополнительном профессиональном образовании и профессиональной переподготовке вносятся в «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении». Убедитесь, что учебный центр, в который вы обращаетесь, имеет такое право.

Не все документы о профессиональном образовании могут украсить ваше резюме. Фото:freepik.

Минусы

Цена

Как правило, стоимость обучения немного выше. Ведь организаторам курсам нужно арендовать не только хостинг.

Неплавающий график

Халат придется оставить дома. На курсы нужно ходить в любую погоду. Да и опаздывать не стоит. Но практика показывает, что именно такой подход дисциплинирует студентов, да и на работе к тому, что сегодня вы не можете задержаться из-за тяги к знаниям относятся обычно с пониманием.

Вывод

Если вы серьезно настроены на получение новой специальности и хотите свести пробелы в знаниях к минимуму, то стоит подумать о «живых» курсах. Возможно, первое время будет сложно, зато время это точно не будет потрачено впустую, а полученные знания получат мощное подкрепление практикой и новыми полезными знакомствами.

Если в аудитории вас ждут и «однокашники», и преподаватель – пропустить занятия гораздо сложнее.Фото: Олег ЗОЛОТО

ЭКСПЕРТНО

Полина Токмакова, маркетолог учебного центра «Базис» в Санкт-Петербурге

—По моему личному опыту и опыту коллег могу сказать, что многие из слушателей онлайн-курсов их попросту не заканчивают. Меньше собранности и ответственности. Плохо сказывается и отложенная реакция преподавателя. При занятиях в оффлайн-режиме такого не бывает: если студент «застрял» и не может выполнить задание, преподаватель тут же поможет и подскажет — идёт регулирование в ручном режиме. А на онлайн-курсах ответа придется ждать: в итоге студент собьется, не выполнит домашнее задание и отстанет по программе.