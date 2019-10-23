2019-10-23T13:17:24+03:00
Общество

В Петербурге состоится юбилейный фестиваль «Серебряная лира»

Чешские автомобили выступят официальным партнером мероприятия
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Фестиваль пройдет с 25 октября по 4 ноября на лучших музыкальных площадках Санкт-Петербурга. Фото предоставлено группой «Авто Премиум».Фестиваль пройдет с 25 октября по 4 ноября на лучших музыкальных площадках Санкт-Петербурга. Фото предоставлено группой «Авто Премиум».
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Культурная столица вновь готовится к международному фестивалю камерного исполнительства «Серебряная лира». Традиционно его поддержит группа официальных дилеров ŠKODA «Авто Премиум». Лучшие представители в своих классах - ŠKODA KODIAQ и ŠKODA OCTAVIA - удостоились чести выступить в качестве официальных авто этого крупного события.

Фото предоставлено группой «Авто Премиум».

Фото предоставлено группой «Авто Премиум».

В этом году фестиваль будет десятым юбилейным. Он пройдет с 25 октября по 4 ноября на лучших музыкальных площадках Санкт-Петербурга. И в отличие от предыдущих лет, концертов будет больше. Свое искусство камерного музицирования, наряду с российскими музыкантами, продемонстрируют коллективы и солисты из девяти стран – Австрии, Германии, Израиля, Италии, Нидерландов, США, Франции, Швейцарии и Японии.

25 октября фестиваль откроет концерт в Большом зале Филармонии, где израильский виолончелист Амит Пелед, нидерландская скрипачка Фредерике Саэйс и петербургский пианист Петр Лаул сыграют с Singolo Orchestra под руководством Ярослава Забояркина, а в последующие дни фестиваля выступят на сцене Малого зала им. М.И. Глинки.

В числе участников фестиваля хорошо знакомые российским меломанам имена. Это Камерный ансамбль «Солисты Санкт-Петербурга» под руководством Михаила Гантварга и немецкий фортепианный квартет Faure, два фортепианных трио –Петр Лаул, Илья Грингольц и Дмитрий Коузов, а также трио Филармонического общества Санкт-Петербурга. Перед столичной публикой выступят японская пианистка Мики Аоки, итальянская певица Роберта Мамели, дуэт японской скрипачки Маюко Камио с российским пианистом Мирославом Култышевым, и французский арфист Ксавье де Местр.

Традиционно в афише фестиваля есть и концерт в популярном жанре «кроссовер».

Фото предоставлено группой «Авто Премиум».

Фото предоставлено группой «Авто Премиум».

Еще одной особенностью нынешнего фестиваля является и то, что в его концертах будут участвовать артисты, уже выступавшие в городе на Неве. Исключением станет лишь заключительный концерт в Большом зале Филармонии, где петербургская публика сможет насладиться виртуозной игрой двенадцатилетней московской пианистки Александры Довгань. Это юное дарование прославилось не только на российской сцене, но и за рубежом, покорив сердца таких мэтров, как Валерий Гергиев, Владимир Спиваков и Григорий Соколов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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