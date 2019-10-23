2019-10-23T13:39:20+03:00
Спорт

«РБ Лейпциг» — «Зенит» 23 октября 2019: прямая онлайн-трансляция матча группового этапа Лиги чемпионов

Футбол, матч «РБ Лейпциг» — «Зенит» 23 октября 2019. Прямая онлайн-трансляция состоится 23 октября. Составы команд
Лилия КОЗЛОВАИгорь ГУРФИНКЕЛЬ
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Футбол, матч «РБ Лейпциг» — «Зенит» 23 октября 2019. Прямая онлайн-трансляция состоится 23 октября. Составы командФутбол, матч «РБ Лейпциг» — «Зенит» 23 октября 2019. Прямая онлайн-трансляция состоится 23 октября. Составы командФото: Артем КИЛЬКИН
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Добрый день, дорогие друзья! Сегодня, 23 октября в 19:55 нас ждет битва народов при Лейпциге! А точнее в самом Лейпциге, на стадионе «Ред Булл Арена». Местный клуб в матче группового этапа Лиги чемпионов принимает петербургский «Зенит».

В нынешнем розыгрыше сильнейшего турнира Старого Света «сине-бело-голубые» еще не проигрывали. На их счету ничья в гостях с францкзском «Лионом» и победа на домашнем стадионе над португальской «Бенфикой». Четыре набранных очка позволяют чувствовать себя комфортно в турнирной таблице. Но и расслабляться не стоит!

«Лейпциг», сейчас чувствует себя как разъяренный бык, потерпев несколько обидных поражений в чемпионате бундеслиги и, неожиданно уступив, на своем стадионе в Лиге чемпионов «Лиону».

«Лейпциг», не имеющий в составе звезд уровня Неймара или Месси, силен командными действиями. Но в последнее время что-то в механизме команды Юлиана Нагельсманна надломилась. Самое время зенитчикам взять быков за рога!

Прогноз на матч «РБ Лейпциг» — «Зенит» 23 октября 2019. Игра обещает быть напряженной.

Время начала матча «РБ Лейпциг» — «Зенит» 23 октября 2019 в 19:55 по московскому времени

ИСТОЧНИК KP.RU

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