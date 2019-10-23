Банк Уралсиб создал кредитный продукт для развития бизнеса своих клиентов

Банк Уралсиб создал кредитный продукт для своих клиентов, занимающихся бизнесом, которым могут воспользоваться как юридические лица в форме ООО, так и индивидуальные предприниматели. По предложению «Бизнес-Блиц» активные пользователи банка могут взять от 300 тысяч до 1,5 миллионов рублей и направить эти средства на любые цели, связанные с предпринимательством.

Единовременный кредит с фиксированной процентной ставкой 15% можно оформить на срок от 6 до 60 месяцев. Важно, что услуга предоставляется без залога и требуется только поручительство основных собственников для юридического лица и супруга или супруги для владельцев ИП, а решение о банк принимает всего за один рабочий день. Чтобы получить кредит, надо подать всего два документа: анкету-заявку и паспорт.

Согласно условиям кредитного продукта «Бизнес-Блиц», годовая выручка компании не должна превышать 125 миллионов рублей. Также требование к сроку с момента государственной регистрации бизнеса – не менее 6 месяцев. При этом предусмотрены ограничения к видам деятельности бизнеса компании, а также к численности работников.

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