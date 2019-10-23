2019-10-23T22:01:14+03:00
Спорт

Лига чемпионов по футболу: «Зенит» проиграл «Лейпцигу» со счетом 2:1 в матче 23 октября 2019 года

Выиграв первый тайм, во втором зенитовцы упустили свое преимущество, пропустив два мяча
Игорь ГУРФИНКЕЛЬ
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"Зенит" проиграл "Лейпцигу" со счетом 1:2"Зенит" проиграл "Лейпцигу" со счетом 1:2Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Первая дуэль «Зенита» и «Лейпцига» 23 октября 2019 года в еврокубках – в Лиге Европы – завершилась в пользу немецкой команды.

С тех пор, клубы серьезно изменились, и к этому противостоянию фаворитами были уже петербуржцы. Впрочем, играть против немцев на чужом поле – всегда серьезное испытание. «Быки» очень хотели реабилитироваться перед своими болельщики за серию неудач.

Забить они могли уже практически первым ударом. Только супербросок Михаила Кержакова, который вновь занял место в воротах петербургского клуба, спас «Зенит». Но смять «быкам» оборону гостей стартовым натиском не получилось, вскоре петербуржцы успокоили игру, став отвечать быстрыми контратаками.

И первый же удар в створ «Лейпцига» оказался голевым. На 25-й минуте пушку из-за штрафной расчехлил украинский защитник расчехлил пушку с лета из-за штрафной – голкипер «Лейпцига» взглядом проводил мяч.

После этого, немцы прогнозируемо бросились отыгрываться, но до чисто голевых моментов дело не доходило, а в полумоментах был надежен Кержаков. Зенитовцы же старались жалить оппонентов быстрыми контрвыпадами.

Второй тайм начался, как и первый. С острейшего выпада «быков». Но на этот раз и Кержаков оказался бессилен после блестящей атаки соперника, австриец Лаймер расстреливал голкипера «сине-бело-голубых» с очень близкой дистанции. Но и сравняв счет, немцы не успокоились, стараясь сразу соперника отправить в нокаут.

За десять минут хозяевам удалось переломить ход встречи. На 69-й минуте футболисты «Лейпцига» сотворили еще одну красоту. С угла штрафной Забитцер выстрелил так, что теперь уже Кержакову оставалось провожать снаряд глазами – 1:1. Мяч буквально снял паутину с левого верхнего угла.

Упустив так быстро преимущество, зенитовцы несколько минут приходили в себя. Затем усилиями крайних защитников, петербуржцы стали запирать «быков» в их стойле, но явных голевых моментов не возникало. Не внесли перелома и замены – Сергей Семак поочередно бросил в бой Осорио, Кузяев и Мака. Уже немцы перешли на контратаки и дважды могли увеличить счет.

Проиграв второй тайм, «Зенит» уступил и матч 1:2, потерпев первое поражение в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. Но уже 5 ноября, эти соперники вновь встретятся теперь в Петербурге.

Шикарный гол Ракицкого в матче «РБ Лейпциг» — «Зенит» 23 октября 2019. Открыт счет 0:1.

ИСТОЧНИК KP.RU

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