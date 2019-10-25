2019-10-25T16:26:09+03:00
История современности

Вячеслав Заренков

Меценат, храмостроитель и писатель, созидающий мир
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Вячеслав Адамович Заренков. Фото: личный архив.Вячеслав Адамович Заренков. Фото: личный архив.
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Имя Вячеслава Заренкова широко известно как в бизнес-сообществе, так и в творческих кругах. Он – человек-оркестр: основатель крупнейшей девелоперской компании, храмостроитель, меценат, благотворитель, писатель, художник. Профессиональный строитель Вячеслав Заренков не только грамотно построил свою жизнь и добился большого успеха, но и сумел сделать счастливыми очень многих людей.

Подробнее – читайте в нашем спецпроекте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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