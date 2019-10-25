Вячеслав Заренков

Потомок немецкого солдата приехал в Лугу, чтобы отдать в музей фотографии, которые его дед сделал в 1943 году

Внук человека, который когда-то воевал на Лужском рубеже, верит: хранить историю во имя мирного будущего – наш общий долг [фото]