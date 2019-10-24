Причиной нападения медведя на дрессировщика в Карелии назвали фотовспышки и больные суставы

«ДУМАЛИ, ЧТО ЭТО СЦЕНАРИЙ»

«Увлекательное двухчасовое представление» с медведями-«строителями» в программе цирк-шапито «Аншлаг» обещал жителям Олонца 23 октября. Накануне в городе даже провели интернет-розыгрыш бесплатных билетов. Желающих «подарить радость себе и своим детям» приглашали к шести часам вечера в шатер на парковке торгового центра на улице Урицкого.

Афиши не соврали: шоу действительно получилось «супер». В середине циркового представления на манеж, наконец, вывели огромного гризли. Сначала косолапый «строитель» дал пару кругов на самокате и стал прилежно толкать тачку, помогая возводить бутафорскую кирпичную стену. Но вдруг, после очередной порции лакомства, зверь попытался вцепиться дрессировщику в плечо. В этот момент артист как раз повернулся к нему спиной и тянул за поводок.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1920" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/739901" frameborder="0"></iframe> Момент нападения медведя на дрессировщика в цирке-шапито в Олонце.Видео: Галина Гурьева

Через мгновение дрессировщик уже лежал на манеже, а его подопечный стремился перегрызть ему горло. К счастью, как и положено, на медведе был намордник.

– Сначала все думали, что это сценарий, – поделилась в сети зрительница Галина Гурьева. – Но когда помощник начал бить ногой медведя и достал шокер, началась паника. Люди встали и побежали к выходу! Они довольно быстро его «убрали» с помощью еды и шокера, но медведь успел пройтись в бешеном состоянии по арене, тем самым жутко напугав народ.

Галина сидела в третьем ряду, на коленях держала сына – трехлетнего Кирюшу.

За миг до нападения. Фото: Галина Гурьева

– Медведь пошел к нашей секции – и дальше все как в тумане, – вспоминает женщина. – Я быстренько подхватила сына и побежала на пятый ряд: подумала, сюда медведь долго будет добираться. Кирюша не испугался, ему было весело, испугалась больше я. Убежать мы не могли: наша секция находилась в самом конце, и там была толкучка.

После страшного номера половина шокированных зрителей разбежалась по домам. Так поступил и супруг жительницы Олонца Ирины Бобиной, который пришел на представление с трехлетней дочкой. По словам женщины, «это был наш первый цирк – и, наверное, последний», настолько девочка испугалась.

– Но шоу продолжилось, – отмечает Галина. – Сделали антракт 15 минут, успели показать маленькую обезьянку. И мы остались. Ведь цирк был неплохой, не считая этого трындеца. У меня до сих пор коленки трясутся!

Наутро призывать к ответу за перепуганных детей было некого: по словам Ирины, «на месте никого уже не было, оперативно собрались – и уехали».

СНИМАЮТ ВТИХАРЯ

После скандального шоу в шапито нагрянули люди в форме.

– Проводится проверка проведения в Олонце мероприятий цирка-шапито «Аншлаг» индивидуальным предпринимателем, зарегистрированным в Пензе, – сообщают в СК Карелии. – Есть подозрение в оказании услуг, которые не отвечают требования безопасности жизни и здоровья потребителей: когда медведь напал на дрессировщика, в зале находилось большое количество детей, а арена цирка не имела ограждений.

По данным Федеральной налоговой службы, ИП, от имени которого якобы давали представления, ликвидировали еще в январе. На каких правах шапито вообще установило свой купол в городе, в отделе по распоряжению имуществом, архитектуры и градостроительства администрации Олонца пояснить не смогли, добавив: «Шапито – это не наш объект».

У своего дрессировщика – Руслана Солодюка – Яша с самого детства. Фото: Цирк-шапито «Аншлаг»

К счастью, никто из зрителей не пострадал. Сам дрессировщик тоже «без единой царапины», а потому за медпомощью не обращался.

Тем временем администрация цирка поспешила убрать опасный номер из программы и заявила, что в ЧП виноваты… сами зрители.

– Агрессию медведя спровоцировала вспышка фотоаппарата, которые мы запрещаем, но люди втихаря все равно начинают снимать, – пояснила «Комсомолке» администратор цирка-шапито «Аншлаг» Людмила Мисник. – Даже доли секунды вспышки достаточно, чтобы напугать такое животное, причем заметить ее медведь может даже боковым зрением.

Видеоролик, записанный Галиной, вспышек в момент нападения зверя не запечатлел.

300-КИЛОГРАММОВЫЙ ЯША

– У нас вообще своих животных и артистов нет: все наемные, мы только предоставляем площадку для мероприятий, – добавила Людмила Мисник. – Медведь – в собственности дрессировщика. Теперь по-любому будем с ним расставаться. Но предпосылок к такой ситуации не было, мы сами в шоке: номер не новый, показывали его весь этот год, медведь всегда вел себя спокойно и тихо. Поэтому и ограждений не было, что агрессии животное раньше не проявляло. То, что их не поставили, – это, конечно, упущение с нашей стороны. Теперь, если опасные животные и будут у нас выступать, то только за ограждением.

На самом деле цирковые Правила техники безопасности не требуют ограждать медведей и других опасных животных сеткой в передвижных цирках. От контакта со зрителями предостерегают «специально обученные лица с необходимыми средствами воздействия на животных», а у дрессировщика должно быть личное средство защиты. Для медведей обязательны намордник и ошейник.

Яша не единственный мишка, с которым работает дрессировщик.Фото: СОЦСЕТИ

Виновника зрительской паники зовут Яша. Канадский гризли весит 300 килограммов и выступает на разных цирковых аренах вот уже 13 лет, последние несколько лет – в образе строителя. У своего дрессировщика – Руслана Солодюка – Яша с самого детства.

– Дрессировщик Яшу нисколько не винит и наказывать, конечно, не будет, – заверяют в шапито. – Внешне видно, что медведя любят и хорошо кормят: ухоженный, большая холка, шерсть блестит. У этого дрессировщика еще один медведь, который уже на пенсии, но которого он никогда не сдаст в зоопарк, потому что переживает, что так к нему будут плохо относиться.

Сам Руслан объясняет нервозность подопечного возрастом: у Яши больные суставы. Ему дают лекарства, но в этот раз, похоже, боль настигла косолапого циркача прямо во время выступления. Оттого медведь и мог занервничать и напасть.

Прекращать турне после неприятности в Олонце шапито не планирует: «акробаты, гимнасты – все это наемные люди, и им надо завтра на что-то жить». Следующее шоу намечено в карельском городе Питкяранта 26 числа. Несмотря на медведей-«строителей» на афишах, обещают стопроцентную безопасность.

КОМПЕТЕНТНО:

Эдгард ЗАПАШНЫЙ, генеральный директор Большого Московского государственного цирка:

– Испокон веков дрессура медведей во всем мире не предполагает заграждений: намордника, ассистентской работы и количества людей в манеже хватает для того, чтобы медведь не атаковал зрителя. Почему напал? Животное есть животное, иногда оно нападает. И собаки кусаются, и лошади сбрасывают хозяев, и коровы лягаются, когда их подходят доить. В данном случае медведь был в наморднике, артист не пострадал. Говорят, что его увезли в «скорой», что цирк запрещен, но все это ересь!