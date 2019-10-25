Социальный центр с храмом памяти погибших над Синаем могут открыть к пятой годовщине

Через несколько дней Петербург снова заплачет: 31 октября исполнится ровно четыре года с тех пор, как над Синайским полуостровом взорвался самолет, летевший из Египта в Петербург. Все 224 человека, бывшие на борту, погибли. Расследование уголовного дела по статье «Террористический акт» все еще не завершено, виновные не найдены.

НИЧЕГО НОВОГО

– Все четыре года мы ждем каких-то результатов от Следственного комитета, но на сегодня ничего нет: нам просто присылают очередное письмо, что сроки расследования продлеваются. А за последний год вообще не представили ни одного нового факта, – с негодованием говорит мать пассажирки самолета Эльвиры Воскресенской, председатель благотворительного фонда «Рейс 9268» Ирина Захарова. – Почему не была создана международная комиссия по расследованию? Получилось так, что все расследование зависит от Египта, который, судя по ответам МИДа, просто отказывается что-то предоставлять, но российская сторона «работает над этим»!

По мнению семей погибших, «пока не будет поставлена точка в расследовании, возобновлять чартерное сообщение невозможно».Фото: Артем КИЛЬКИН

Точка в расследовании не поставлена. Не сообщается даже о подозреваемых. А потому родным жертв теракта больно слышать о том, что чартеры могут снова начать летать в Египет уже в ближайшее время.

– О каких полетах может идти речь?! – говорит Ирина Захарова. – Пока не будет поставлена точка, возобновлять чартерное сообщение невозможно в целях безопасности наших граждан. Ради жизни на земле надо помнить эти страшные уроки и не забывать о невинных жертвах.

– Мы рассчитываем, что Следственный комитет и другие ответственные структуры доведут вопрос расследования до конца, выяснят, кто недосмотрел за безопасностью, возвратят или помогут возместить родственникам изъятые вещи, – отмечает глава Комитета по соцполитике Петербурга Александр Ржаненков. – Вернуть вещи – такова просьба семей погибших.

ЕСТЬ ФУНДАМЕНТ

Храм великомученика Димитрия Солунского памяти погибшим над Синаем за почти четыре года, благодаря разразившемуся вокруг его строительства скандалу с участием жителей комплекса «Балтийская жемчужина», превратился в социальный центр с храмом. Под социальную функцию – библиотеку, художественный кружок, реабилитацию особых деток и потерявших близких взрослых – отведут весь первый этаж здания.

В России центров, совмещающих духовную и психологическую поддержку, пока не строили. Психотерапевтов у нас не жалуют, предпочитая уходить в себя или в запой. А потому помогать в центре на Матисовом канале планируют не только пострадавшим в терактах и их родным, но и всем, кому это нужно. Специалисты, которые будут работать в центре, уже собрались вокруг прихода и семей погибших.

– А вы знали, что, чтобы построить храм в Петербурге, требуются согласования Росавиации, армии ПВО и пяти аэродромов? – с невеселой улыбкой замечает настоятель будущего храма, потерявший в теракте близкого друга, отец Сергий Кубышкин. – Больше трех лет мы преодолевали препоны, в июле получили разрешение на строительство. Уже забиты сваи, вырыт котлован, готов фундамент. Темпы строительства вселяют оптимизм. Объективно можем достроить и открыть социальный центр уже к пятой годовщине, храм – тоже, дай бог, освятим.

«Ради жизни на земле надо помнить эти страшные уроки и не забывать о невинных жертвах».Фото: REUTERS

Стройка идет на благотворительные средства. Работы поддержали рублем глава строительной компании «Альянс» Сергей Ковалев и президент Объединения строителей Санкт-Петербурга, советник председателя правления банка «Санкт-Петербург» Александр Вахмистров.

– Везде, где произошли теракты, есть храмы: их открыли в Беслане, в Москве после «Норд-Оста», в Волгодонске, – отмечает Захарова. – Планируем обратиться за помощью к митрополиту.

Санкт-Петербургская митрополия помогает в возведении храма-центра, но только юридически. Централизованного фонда, откуда можно было бы выделить деньги, – такого, как в Москве, например, – в городе нет. А потому рассчитывать приходу, составленному из родных жертв А321, приходится только на меценатов и на себя.

БОЛЕЗНЬ ПО ИМЕНИ ТЕРАКТ

– И тогда, и сейчас город делает все возможное, чтобы сгладить ситуацию, но боль не утихает. Остаются и проблемы: в юридической области, в реабилитации, – говорит Александр Ржаненков. – Ведется работа, чтобы постараться учесть и ликвидировать проблемы пострадавших в терактах. Первое и главное – ввести на федеральном уровне поддержку государства, возмещение затрат и потерь. Мы обращались и в ЗакС, и к федеральным властям, информация доведена до губернатора. Городской закон требует доработки, но важно внести изменения в ряд федеральных актов.

У родных погибших «много вопросов к законодателям в плане пересмотра законов даже на уровне Петербурга». Ради перемен фонд, созданный семьями жертв рейса 9268, вступил в ассоциацию «Надо Жить», основанную близкими погибших и пострадавших в теракте 3 апреля 2017-го в метро Петербурга. К ним примкнули и «Матери Беслана» и семьи погибших на Дубровке.

"Сад памяти" на Румболовской горе открыли через два года посел крушения. Теперь сюда приходят близкие погибших, чтобы вместе поплакать о своих любимых.Фото: Олег ЗОЛОТО

Цель – «объединить людей и организации для содействия социальной, психологической, юридической, материальной помощи», ведь проблемы, с которыми столкнулись пострадавшие и семьи жертв терактов 15 лет назад, актуальны до сих пор.

– Жертвы есть, а закона о них нет. Не определен правовой статус. Наши пострадавшие получали инвалидность с формулировкой «по общему заболеванию». Общее заболевание называется теракт…, – вздыхает председатель ассоциации «Надо Жить», мать пострадавшей в теракте в метро Петербурга Эвелины Ирина Антонова.

Вместе семьи жертв терактов попытаются решить вопросы медицинской реабилитации и психологической помощи, сдвинуть с мертвой точки законопроект о жертвах терактов и, возможно, установить в городе памятник всем погибшим в терактах петербуржцам.

КОНКРЕТНО: Как пройдет день памяти 31 октября?

07:14 – начало панихиды в Троице-Измайловском соборе.

09:00 – возложение цветов к мемориалу «Сложенные крылья» на Серафимовском кладбище.

11:30 – возложение цветов в «Саду памяти» на Румболовской горе.

СПРАВКА «КП»:

Самолет А321 авиакомпании «Когалымавиа» рейса 9268 «Шарм-эль-Шейх – Санкт-Петербург» взорвался в небе над Синайским полуостровом 31 октября 2015 года в 07:14 по московскому времени. На борту было 224 человека, в том числе 7 членов экипажа: 139 петербуржцев, 44 жителя Ленобласти, 39 жителей других российских субъектов и 5 граждан других государств. Никто не выжил. В ходе расследования выяснили, что на борт попало взрывное устройство. Расследование продолжается. Часть родственников судится с авиакомпанией, страховщиками и египетским властями в Каире.