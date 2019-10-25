Историк заявила, что эвакуацию детей накануне блокады Ленинграда оплачивали родители

Спустя три четверти века историки и исследователи продолжают изучать самую жуткую и трагическую страницу в истории Ленинграда – время, когда вокруг города сомкнулось блокадное кольцо. На днях внимание петербуржцев привлекла научная публикация 2013 года, посвященная эвакуации детей. В своей статье автор утверждает, что платить за спасение ребятишек и их транспортировку на «Большую землю» приходилось родителям.

К такому выводу в своей работе пришла петербургский историк Анастасия Зотова. Кандидат исторических наук и преподаватель университета телекоммуникаций имени Бонч-Бруевича изучает экономические аспекты истории Ленинграда в период Великой Отечественной войны. На ее счету – более 150 научных публикаций, книга «Экономика блокады» и вклад в создание 12-томника о войне.

О том, что взрослые были вынуждены материально поддерживать эвакуированных детей, прежде ученые упоминали лишь однажды. Об этом рассказывал в своей работе Михаил Ежов – ленинградский историк и доктор исторических наук. В архивах он нашел информацию о том, что мамам и папам предлагали озаботиться отправкой для них посылок с зимней одеждой, бельем, посудой и другими вещами. Анастасии удалось раскопать более шокирующие подробности.

Тариф на плату якобы зависел от заработка родителей.

ОТ 25 ДО 210 РУБЛЕЙ

«В сознании исследователей утвердилось мнение о том, что государство полностью брало на себя все расходы по обеспечению вывоза детей на большую землю, - говорит автор в начале статьи. - Недавно найденные документы меняют представление об этом».

В качестве доказательства Анастасия Зотова приводит «Бюллетень Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся». Первое постановление «О порядке взимания платы с родителей за детей, вывезенных из Ленинграда» было принято исполкомом Ленгорсовета 19 июля 1941 года (еще до начала блокады, - прим.ред.). В нем говорится, что решено «установить плату с родителей или с лиц, их заменяющих, за пребывание вывезенных из Ленинграда детей в детсадах, яслях и интернатах школьников» в соответствии с тарифом. Тот, в свою очередь, зависел от заработка. При доходе одного члена семьи до 50 рублей требовалось отдать половину – 25 рублей. При зарплате от 281 рубля месяц эвакуации обходился в 210 рублей.

Таблица тарифов на эвакуацию. Фото: скриншот публикации.

Ответственными за сбор средств назначали райисполкомы Ленинграда. В исключительных случаях они могли понижать плату или вовсе освобождать от нее. Но только в том случае, если люди находились в «особо тяжелых материальных условиях».

В качестве доказательства Зотова приводит объяснительную записку к проекту бюджета на 1 квартал 1942 года по Ленинграду, которая прежде была под грифом «совершенно секретно». В ней фигурирует сумма 11 345 рублей – плата с родителей по текущему расчету. Еще в одном документе указывалось, что за 4 квартал 1941 года с жителей осажденного города взыскали 1 миллион 800 тысяч рублей.

КОМПЕТЕНТНО

Кандидат исторических наук Людмила ГАЗИЕВА: «Между родителями и детьми не было связи»

- В многочисленных воспоминаниях бывших блокадных детей и их родителей проблема софинансирования эвакуации не поднимается. В то же время в воспоминаниях директоров интернатов, детдомов и воспитателей в период войны говорилось о проблеме утраты связи между родителями и детьми, что делало невозможным подобное финансирование. Как в дневниковых записях руководителей детских учреждений, так и в делопроизводственных документах встречаются свидетельства совместного финансирования детских учреждений государством, наркоматами, местными бюджетами, а также войсковыми частями, предприятиями по линии патронажа, введенного в 1943 году.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Елена ТИХОМИРОВА, ребенок блокадного Ленинграда, председатель общественной организации «Жители блокадного Ленинграда»: «Это чушь!»

- Никогда такого не было, никогда об этом не слышала. Это чушь. Когда нас эвакуировали, никто не платил. Ни мама, ни кто-либо еще об этом даже не упоминал. Пусть эта женщина не выдумывает. Меня страшат такие люди. Что они рассказывают студентам? Им хочется показать, что советское время было отвратительным. Но тогда деньги не драли с людей за все подряд. Государство делало все за свой счет.