2019-10-25T19:59:06+03:00
Новости компаний

«Авто Премиум» в Петербурге организовал чешский гастрономический праздник для клуба Бабочка

В рамках социального проекта ребята с волонтерами готовили овощное пюре, а родители жарили мясо и варили особенный соус к этому блюду
Поделиться:
Авто Премиум и клуб Бабочка.Авто Премиум и клуб Бабочка.
Изменить размер текста:

«Авто Премиум» второй год оказывает поддержку клубу Бабочка, объединяющему семьи, воспитывающие ребят с особыми потребностями. На этот раз воспитанники и их родители вместе с волонтерами социального клуба Бабочка и «Авто Премиумом» учились готовить чешское национальное блюдо «Свичкова на сметане».

Группу из 70 человек по-семейному тепло приняла модная кулинарная студия CulinariOn на Мойке, 73. Для гостей разработали собственную программу, - ребята с волонтерами готовили овощное пюре, а родители жарили мясо и варили особенный соус к этому чешскому блюду. В программе были и веселые конкурсы, и торт со свечами, - в этот день поздравления с днем рождения принимал один из членов клуба.

После мастер-класса гости за общим столом дегустировали произведение своих рук, общались и делились впечатлениями.

Группу из 70 человек по-семейному тепло приняла модная кулинарная студия.

Группу из 70 человек по-семейному тепло приняла модная кулинарная студия.

- Благодарим «Авто Премиум» и сотрудников студии CulinariOn за то, что они подготовили для нас настоящий праздник. Мы редко посещаем подобные мероприятия. Все было очень здорово организовано, а родители смогли ненадолго отвлечься от ежедневных забот и активно отдохнуть в компании друг друга, - поделилась впечатлениями одна из мам.

Ребята и родители получили дипломы и подарки от студии и дилерских центров – для родителей «Авто Премиум» предоставил сертификаты на фирменные аксессуары SKODA при покупке автомобиля, а ребятам подарили вкусное варенье из экологически чистых фруктов.

Авто Премиум организовал семейный мастер-класс для клуба Бабочка.

Авто Премиум организовал семейный мастер-класс для клуба Бабочка.

На этот раз автомобилем проекта стал SKODA KODIAQ, на который и для участников мастер-класса, и для других поклонников марки этой осенью предлагаются выгодные условия покупки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Петербургском автобусе внезапно выросли грибы
Милого белого олененка заметили в лесах Ленобласти
На Обводном канале «Газель» снесла мужчину, неожиданно вышедшего на дорогу
В Смольном заявили о росте экономики Петербурга по итогам 2019 года
Комитет имущественных отношений Петербурга ждет ностальгический ребрендинг
В конце октября автомобилистов Петербурга ждут новые закрытия дорог
В Петербурге снизили возраст молодых мам, которые получат деньги за первенца
Предполагаемого виновника ДТП на Обводном канале, в котором пострадали 8 человек, посадили в СИЗО
Перерезали горло, содрали шкуру и съели: После появления в сети шокирующего видео жестокого убийства кролика, в Петербурге возбудили уголовное дело
В переулке Радищева коммунальщики закрасили уличную галерею с картинами-граффити
«Это мерчендайзер»: В соцсети шутят над упитанными тараканами на прилавках сетевого магазина в центре Петербурга
Петербуржца, который украл телефонного кабеля на 200 тысяч рублей, приговорили к штрафу в 10 тысяч
На КАД между Мурманским шоссе и Шафировским проспектом перекроют две полосы движения
Почтовые машины Петербурга и Ленобласти за год 528 раз объезжают «вокруг» Земли
СКК начали обносить строительным забором
Пропавшего спасателя, которого искали трое суток, нашли в Ленобласти
На новогодние украшения в Петербурге потратят 337 миллионов рублей
«Стопвандалы» нарисовали самое длинное граффити в Ленобласти и расписали унылые здания
Прокуратура начала проверку после видео с падением ребенка в люк
Недобросовестный отец отправится в тюрьму за отказ платить алименты своему ребенку
Петербуржцев возмутил подъемный кран, который работает над детсадом
Первая «Ласточка» отправилась из Петербурга в Кузнечное