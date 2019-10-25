«Авто Премиум» в Петербурге организовал чешский гастрономический праздник для клуба Бабочка

«Авто Премиум» второй год оказывает поддержку клубу Бабочка, объединяющему семьи, воспитывающие ребят с особыми потребностями. На этот раз воспитанники и их родители вместе с волонтерами социального клуба Бабочка и «Авто Премиумом» учились готовить чешское национальное блюдо «Свичкова на сметане».

Группу из 70 человек по-семейному тепло приняла модная кулинарная студия CulinariOn на Мойке, 73. Для гостей разработали собственную программу, - ребята с волонтерами готовили овощное пюре, а родители жарили мясо и варили особенный соус к этому чешскому блюду. В программе были и веселые конкурсы, и торт со свечами, - в этот день поздравления с днем рождения принимал один из членов клуба.

После мастер-класса гости за общим столом дегустировали произведение своих рук, общались и делились впечатлениями.

Группу из 70 человек по-семейному тепло приняла модная кулинарная студия.

- Благодарим «Авто Премиум» и сотрудников студии CulinariOn за то, что они подготовили для нас настоящий праздник. Мы редко посещаем подобные мероприятия. Все было очень здорово организовано, а родители смогли ненадолго отвлечься от ежедневных забот и активно отдохнуть в компании друг друга, - поделилась впечатлениями одна из мам.

Ребята и родители получили дипломы и подарки от студии и дилерских центров – для родителей «Авто Премиум» предоставил сертификаты на фирменные аксессуары SKODA при покупке автомобиля, а ребятам подарили вкусное варенье из экологически чистых фруктов.

Авто Премиум организовал семейный мастер-класс для клуба Бабочка.

На этот раз автомобилем проекта стал SKODA KODIAQ, на который и для участников мастер-класса, и для других поклонников марки этой осенью предлагаются выгодные условия покупки.