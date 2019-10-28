На презентации телесезона на Пятом канале в Петербурге состоялся закрытый показ нового сериала!

Этот год вошел в историю Пятого не только многочисленными победами, но и самым успешным стартом нового телесезона. Средняя доля за год в ключевой аудитории «Все 25-59» достигла 6,4%. Еще один исторический рекорд поставлен в сентябре. Средняя доля за сентябрь в этой аудитории достигла 6,9%, а это третье место телеканала среди национальных вещателей.

Еще один рекорд установлен в аудитории «Все 4+». В среднем по году цифра в этом сегменте составила 6,6%, обеспечив каналу устойчивую четвертую позицию в национальном рейтинге. За сентябрь доля достигла 7%.

Также четвертую позицию канал занимает и по аудитории «Все 18+». Доля этого возрастного сегмента стабильно росла в течение года. Средний показатель на данный момент - 6,9%. В сентябре установлен очередной рекорд - 7,4%.

Третий год Пятый канал остается абсолютным лидером среди всех национальных вещателей по среднему времени просмотра. Теперь зрители аудитории «Все 25-59» смотрят Пятый в среднем 90 минут в сутки. C 2017 года эта цифра выросла на 14 минут! В сентябре текущего года - новый рекорд - 98 минут! Только за текущий год цифра была улучшена дважды. В аудитории «Женщины 25-59» на 19 октября достигла 102 минуты.

Программы «Светская хроника» и «Моя правда» в новом сезоне демонстрируют высокие результаты. По данным Mediascope пятничные премьеры собирают у экранов 7,1% ключевой аудитории «Все 25-59». Доля сегмента «Женщины 25-59» с начала второго сезона составляет 9,4%. Воскресный повтор программы в утреннем эфире обеспечивает телеканалу первое место по телесмотрению среди всех федеральных вещателей и долю в 7,7% в аудитории «Женщины 25-59».

У документального цикла «Моя правда» в аудитории «Все 25-59» доля составляет 6,7% и обеспечивает программе бронзу национального телесмотрения.

Ровно 15 лет назад, после долгого перерыва, праздник «Алые паруса» был возрожден по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала. В этом году масштабное мультимедийное шоу в акватории Невы украсил главный символ «Алых парусов-2019» с гордым именем «Россия» - новый белоснежный парусник, подарок Акционерного Банка «РОССИЯ». Волшебство праздника выпускников в этом году увидело более 13 миллионов человек.

У Пятого канала особенная и очень ответственная миссия. На протяжении нескольких лет в эфир выходят две уникальные, редкие по своей сути программы: «День добрых дел» и «День ангела». За время существования проекта «День ангела» 250 детей обрели семью и узнали родительскую любовь. «Завтра будет поздно. Помогите сейчас!» - под этим призывом каждый четверг в эфире Пятого канала проходит акция «День добрых дел». Еженедельно мы рассказываем историю ребенка, остро нуждающегося в лечении. Благодаря телезрителям Пятого канала и неравнодушным людям в фонды перечислено 3 986 779 878 рублей, спасены жизни, приобретено дорогостоящее оборудование.

Самой важной частью презентации стало представление сериальных новинок, которые выйдут в эфир Пятого в новом телевизионном сезоне.

Уникальная коллекция сериалов подобрана на любой вкус: это и долгожданные новинки: «Барс», «Крепкие орешки», «Условный мент». И такие сериалы, как легендарный «След», «Свои», «Великолепная Пятёрка».

Премьерная серия шикарного детектива «Барс» и была представлена в этот вечер на закрытом показе. Новинку представили исполнительница главной роли Анна Снаткина и продюсер Юрий Сапронов. Они поблагодарили Пятый канал за представленную возможность реализовать такой грандиозный проект. «Барс» - это русская адаптация популярного зарубежного сериала «Касл». По сюжету писатель помогает майору полиции в расследовании преступлений. Главных героев сыграли бесподобный Алексей Чумаков и обворожительная Анна Снаткина, Сам Чумаков принципиально не смотрел западный «Касл», чтобы иметь свободу в творчестве. Искрометные шутки, ирония, человеческие взаимоотношения, симпатия и ненависть, предательство и дружба, лихо закрученные сюжетные линии – далеко не весь перечень того, что увидят уже в ближайшее время телезрители Пятого канала. Результат работы звездного актерского состава, режиссеров, сценаристов, операторов и многих других первыми по достоинству оценили гости Пятого: партнеры, коллеги, ведущие федеральные СМИ. Совсем скоро уникальность сериальной новинки смогут оценить и телезрители Пятого канала.