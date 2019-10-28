В Санкт-Петербурге открывается Детский театр танца

На новой сцене выступят воспитанники Академии танца Бориса Эйфмана, Пекинской академии танца и Государственной балетной школы Берлина. Мероприятие состоится в рамках секции «Балет и танец» VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума (ее соруководителем по традиции является Эйфман).

Детский театр танца задуман хореографом как центр эстетического и профессионального воспитания учащихся Академии танца Бориса Эйфмана – будущих универсальных артистов – и тысяч юных петербуржцев. На этой сцене планируется осуществлять показы балетных спектаклей и концертных программ для маленьких зрителей. Также здесь будут проводиться фестивали и конкурсы с участием детских творческих коллективов из России и зарубежных стран – как профессиональных, так и любительских.

Миссия театра заключается в приобщении маленьких горожан к высоким ценностям хореографического искусства, сохранении балетного наследия и развитии традиций культуры Санкт-Петербурга.

В первом отделении гала-концерта зрители увидят одноактный балет Бориса Эйфмана «Мусагет» – посвящение выдающемуся хореографу XX века, продолжателю традиций Мариуса Петипа и новатору Джорджу Баланчину. Поставленный в 2004 году на произведения Иоганна Себастьяна Баха, Петра Чайковского и грузинскую народную музыку для труппы Нью-Йорк Сити балет, этот спектакль впоследствии также исполнялся артистами собственного коллектива Эйфмана. Авторитетнейший американский критик Клайв Барнс назвал «Мусагета» «великолепным и завораживающим». «Я погрузился в мир баланчинских балетов, был потрясен личностью самого Баланчина и уже не мог освободиться от этого очарования», – рассказывает о своем творении хореограф. Сценическая жизнь спектакля оказалась яркой, но относительно недолгой: его последний на текущий момент показ датирован началом 2008 года. Возрожденного «Мусагета» с переработанной пластической партитурой представят ученики Академии танца Бориса Эйфмана.

В программу второго отделения войдут Grand pas из балета «Пахита» (музыка Людвига Минкуса, хореография Петипа, восстановленная художественным руководителем Детского театра танца и Академии балетмейстером Юрием Бурлака) и Тирольское pas de deux Августа Бурнонвиля из оперы Джоаккино Россини «Вильгельм Телль». Жемчужины классического наследия покажут воспитанники школы Бориса Эйфмана, способные на одинаково высоком уровне освоить как современный, так и традиционный репертуар. В этой же части концерта состоятся выступления зарубежных гостей.

Ученики Пекинской академии танца представят постановку Rush («Бросок») знаменитого британского хореографа Кристофера Уилдона (в его насыщенной творческой биографии – сотрудничество с Нью-Йорк Сити балет, лондонским Королевским балетом, Американским театром балета и другими крупнейшими труппами). Спектакль, сочиненный на музыку чешского композитора Богуслава Мартину для Балета Сан-Франциско, по признанию автора, одновременно впитал стремительный ритм жизни нью-йоркских улиц и беспечную атмосферу Калифорнии. Премьера Rush прошла в 2003 году на Эдинбургском фестивале.

Два номера привезут в Санкт-Петербург воспитанники Государственной балетной школы Берлина. Первый – All Long Dem Day («Безумный длинный день») Марко Гекке на композицию Sinnerman Нины Симон (премьера 2015 года). Приглашенный хореограф в Нидерландском театре танца и хореограф-резидент Штутгартского балета, экспериментатор и авангардист Гекке с помощью современной пластики воспевает в своем сочинении всепреодолевающую витальную мощь молодости. Продолжит выступление западных гостей дуэт на музыку Gotan Project из спектакля Tango Palace («Дворец танго») Грегора Зайфферта – одного из наиболее известных немецких танцовщиков и (c 2002 года) художественного руководителя Государственной балетной школы Берлина. Эта постановка 2007 года – увлекательное путешествие по бесконечно многообразному миру танго, взгляд на эволюцию жанра сквозь хитросплетения человеческих отношений.

Завершит вечер сцена бала на музыку Вольфганга Амадея Моцарта из балета Бориса Эйфмана «Дон Жуан, или Страсти по Мольеру». Спектакль о великом французском комедиографе был создан в 2001 году. Фрагмент из постановки исполнят воспитанники Академии танца Бориса Эйфмана.