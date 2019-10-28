Самая известная балетная школа Китая привезет в Санкт-Петербург «Лебединое озеро»

Коллектив китайской школы выступит в Санкт-Петербурге впервые. Показы великого хореографического шедевра станут дебютным гастрольным событием, проходящим в стенах Детского театра танца.

Пекинская академия танца – ведущая балетная школа Китая и одна из крупнейших в мире, единственное в стране учебное заведение высшего профессионального образования в сфере хореографического искусства. Она была основана в 1954 году. Изначально Академия называлась Пекинской школой танца. Свое современное наименование учреждение получило в 1978 году. Сегодня в Академии обучается 2500 студентов очной формы. Численность профессорско-преподавательского состава и персонала – 600 человек. Эту балетную школу, чьих выпускников традиционно отличает высокий уровень сценического мастерства, в Китае называют «колыбелью танцовщиков». Здесь также готовят балетмейстеров и балетоведов. В учебной программе Академии органично соединяются внимание к актуальным техникам и стилям и бережное отношение к национальным хореографическим традиция. Среди направлений, которые осваивают воспитанники школы: классический танец, современный танец, китайский этнический и народный танец, бальные танцы. Выпускники Академии работают в Национальном балете Китая и наиболее престижных труппах мира.

«Лебединое озеро» Петра Чайковского по праву считается одним из наиболее популярных произведений хореографического искусства. При этом спектакль имеет непростую сценическую судьбу. Его премьера (в постановке чешского балетмейстера Вацлава Рейзингера) состоялась в 1877 году в Большом театре и обернулась провалом. Лишь через 18 лет, после смерти Чайковского, была создана каноническая версия Мариуса Петипа и Льва Иванова. В XX веке к спектаклю обращались Джордж Баланчин, Джон Кранко, Юрий Григорович, Кеннет Макмиллан, Джон Ноймайер и другие выдающиеся хореографы.

Постановка «Лебединого озера» в Китае была впервые осуществлена в 1958 году советским балетмейстером Петром Гусевым, являющимся основоположником классического балета в Поднебесной и стоявшим у истоков национальной труппы страны. Спектакль представили воспитанники созданной четырьмя годами ранее Пекинской школы танца. Именно версию нашего соотечественника Гусева и увидят петербуржцы на сцене Детского театра танца. В 2014 году «Лебединое озеро» исполнялось в честь 60-летия Пекинской академии танца. Представления балета в Санкт-Петербурге будут посвящены 70-летию установления дипломатических отношений между Россией и Китаем. В спектаклях примут участие звезды Национального балета Китая Чжан Янь (Одетта-Одиллия) и Сунь Жуйчэнь (Принц Зигфрид).