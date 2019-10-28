2019-10-28T19:27:06+03:00
Досуг

18 научных театров поборются за звание лучшего

27 октября площадка Люмьер Холла соберет уникальные шоу-программы из 10 регионов России
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Провести научно-познавательный weekend с семьей петербуржцы смогут с 25 по 27 октября на Фестивале «Наука-всем!»Провести научно-познавательный weekend с семьей петербуржцы смогут с 25 по 27 октября на Фестивале «Наука-всем!»
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Как заинтересовать ребенка заниматься химией, физикой или историей? На этот вопрос знают ответ талантливые коллективы, которые занимаются популяризацией науки среди самых восторженных и неравнодушных зрителей.

Сегодня наука входит в каждый дом и становится частью семейного досуга. Этим и объявляется востребованность нового формата знакомства с миром открытий – научных шоу.

27 октября площадка Люмьер Холла соберет уникальные шоу-программы из 10 регионов России, а также Белоруссии, Латвии и Польши. Научное соревнование состоится в рамках Международного Фестиваля-конкурса научных театров «Наука-всем!», который проходит в городе с 25 по 27 октября.

Опыты с жидким азотом и водородом, оптические иллюзии, жонглирование мыльными пузырями и автостоп по историческим эпохам – всё это обеспечит юным исследователям полное погружение в научный мир. Фееричные демонстрации, игры и научные опыты из Самары, Вологды, Минска, Варшавы и других городов поразят посетителей и создадут эвристическую атмосферу.

Провести научно-познавательный weekend с семьей петербуржцы смогут с 25 по 27 октября на Фестивале «Наука-всем!». Бесплатные билеты и подробная информация на сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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