Банк УРАЛСИБ предлагает ипотечный кредит на залоговую недвижимость

Банк УРАЛСИБ предлагает своим клиентам ипотечный кредит* на приобретение недвижимости, находящейся в залоге у стороннего банка. Ставка – от 8,99% годовых при приобретении строящейся недвижимости и сумме кредита от 5 млн рублей, или от 9,29% - при приобретении готовой недвижимости.

Как пояснили в банке, данный кредитный продукт предоставляет возможность заемщику приобрести квартиру, которая на дату заключения сделки будет обременена ипотекой стороннего банка по кредиту продавца.

- Обеспечением по кредиту выступает залог приобретаемой недвижимости и поручительство продавца с даты выдачи кредита до даты государственной регистрации перехода права собственности на квартиру к покупателю, - объяснили в УРАЛСИБ.

Что важно: выдача кредита покупателю происходит до государственной регистрации сделки купли-продажи жилья под поручительство продавца. Это позволяет осуществить досрочное погашение кредита продавца и снять обременение стороннего кредитора, после чего осуществить регистрацию перехода права собственности от продавца к покупателю.

Для продавца же это возможность быстро продать квартиру, а для покупателя - приобрести понравившуюся недвижимость, даже если она находится в залоге по ипотечному кредиту продавца.

Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

* Процентная ставка за пользование кредитом устанавливается в зависимости от суммы кредита (для первичной недвижимости), наличия/отсутствия страхования жизни и риска потери трудоспособности и страхования титула (для вторичной недвижимости), категории заемщика, формы подтверждения дохода (при кредитовании по двум документам ставка по кредиту повышается на 0,5 процентных пункта), вида приобретаемого объекта недвижимости, и размера первоначального взноса в следующем диапазоне: от 8,99% до 12,99% годовых – при приобретении недвижимости на первичном рынке и от 9,29% до 14,99% – при приобретении недвижимости на вторичном рынке. Минимальная сумма кредита – 300 000 руб. Максимальная сумма кредита определяется по результатам оценки кредито- и платежеспособности заемщиков и предоставленного обеспечения. Дополнительные расходы: страхование жизни и трудоспособности заемщиков (является добровольным), страхование титула (для вторичной недвижимости, является добровольным), страхование и оценка объекта недвижимости, оформляемого в залог (тарифы устанавливаются страховой/оценочной компанией), нотариальное заверение документов (при необходимости).

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