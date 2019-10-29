Впервые в Петербурге: в «Скороходе» пройдет «Иранская конференция»

Десять взглядов на современную действительность.

В тот самый момент, когда выступление на конференции вновь стало реальным способом привлечь внимание к проблемам.

Вы слышите чье-то мнение, но согласны ли вы с ним? Насколько виртуозно наше сознание, когда нужно найти слова для защиты своей позиции, религии, художественного метода?

Спектакль «Такого театра», как и пьеса Вырыпаева, задает вопросы. И главный среди них: «Возможно ли вообще найти ответы?» Философия сомнения и поиска - вероятно, самый продуктивный способ познать мир и человечество, который доступен нам сегодня.

Режиссёры: Игорь Сергеев, Владимир Кузнецов

Художник – Анвар Гумаров

Художник по свету – Андрей Лебедь

Саунд-дизайн – Дмитрий Мадера

Видео – Иван Черных, Алексей Синица

Художники по костюмам – Станислав Белозеров, Денис Гоголев

Художник по гриму – Тамара Пискунович

Артисты: Сергей Азеев, Станислав Белозеров, Алексей Вдовин, Игорь Грабузов, Юлия Гришаева, Александр Лушин, Ниёле Мейлуте, Юлия Мен, Яна Оброскова, Варя Светлова, Леон Словицкий, Артур Федынко, Павел Филиппов, Александр Худяков, Евгений Чмеренко, Ася Ширшина.

Продолжительность: 2 часа 20 минут

16+