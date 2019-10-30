2019-10-30T16:48:18+03:00
Общество

ВТБ запускает мобильного оператора в Санкт-Петербурге

ВТБ Мобайл начинает работу в Санкт-Петербурге и Ленинградской области 30 октября
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ВТБ запускает мобильного оператора в Санкт-Петербурге.ВТБ запускает мобильного оператора в Санкт-Петербурге.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Подключиться к ВТБ Мобайл может любой желающий независимо от того, является ли он клиентом банка ВТБ. Стартовый пакет услуг предоставляется бесплатно до конца месяца подключения. В рамках тарифа «Базовый» для активных клиентов ВТБ доступна бесплатная мобильная связь – 150 минут звонков по России, 50 SMS, 3 ГБ интернет-трафика. Для этого достаточно совершать покупки по «Мультикарте» от 5 тысяч рублей в месяц.

- Наша цель – предоставить качественный сервис максимальному количеству клиентов, - отметил генеральный директор ВТБ Мобайл Максим Шарков. - Запуск на рынке двух столиц даст нам возможность нарастить абонентскую базу и получить необходимый опыт для дальнейшей региональной экспансии. Уже в ноябре мы расширим число офисов в Москве, а в 2020 году ВТБ Мобайл планирует охватить более 15 регионов страны.

ВТБ запустил мобильного оператора ВТБ Мобайл 25 сентября 2019 года. Он работает на базе сети радиодоступа и инфраструктуры Tele2. На сегодняшний день получить SIM-карту можно в офисах банка в Москве и Санкт-Петербурге, в 2020 году такая возможность появится в других городах России.

- Объединение финансовых и телеком-сервисов позволяет нам создавать новые преимущества в рамках клиентоориентированной стратегии ВТБ, - заявил начальник управления розничных продаж в Санкт-Петербурге и Ленинградской области – вице-президент ВТБ Сергей Кульпин. - Мы ожидаем, что полноценный набор услуг мобильной связи в сочетании с теми преференциями, которые получают клиенты при использовании банковских продуктов ВТБ, вызовут интерес у жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области».

Получить консультацию по услугам связи и классическим банковским продуктам пользователи могут в чате, контакт-центре или отделениях банка ВТБ. Подробная информация − на сайте vtbmobile.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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