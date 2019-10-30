2019-10-30T18:08:15+03:00
Общество

Дочь Ирины Богачевой умерла в Петербурге на 40-й день после смерти матери

Заслуженной артистке России Елене Гаудасинской было 52 года
Петр КИБЕР
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Дочь Ирины Богачевой умерла на 40-й день после смерти матери. Фото: philharmonia.spb.ruДочь Ирины Богачевой умерла на 40-й день после смерти матери. Фото: philharmonia.spb.ru
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Никто не знает, сколько лет жизни ему отмерено. Иногда смерть забирает людей в самом расцвете сил. И забирает людей талантливых, одаренных. Именно такой была Заслуженная артистка России Елена Гаудасинская, которая умерла в Петербурге на 53-м году жизни.

- С глубочайшим прискорбием сообщаем, что 30 октября 2019 года скончалась Заслуженная артистка России, заведующая кафедрой концертмейстерского мастерства Елена Станиславовна Гаудасинская, - сообщает пресс-служба Санкт-Петербургский государственной консерватории имени Римского-Корсакова.

Надо сказать, что Елена Гаудасинская была дочерью известнейшей оперной певицы Ирины Богачевой. Она родилась в Ленинграде в 1967 году. Конце 80-х годов окончила Санкт-Петербургскую государственную консерваторию имени Римского-Корсакова. С 1992 года работала преподавателем камерного ансамбля и аккомпанемента. С 2000 года преподавала в консерватории на кафедре концертмейстерского мастерства, была одним из из ведущих концертмейстеров Санкт-Петербурга.

Елена Гаудасинская также являлась основателем трио «Эрмитаж» совместно с Заслуженным артистом России Сергеем Словачевским (виолончель) и лауреатом международного конкурса Ренатой Бахрах (скрипка), с которым гастролировала по России и зарубежью.

В 2006 году Елена Гаудасинская была удостоена почетного звания «Заслуженный артист России».

По роковому стечению обстоятельств, именно 30 октября, в день смерти артистки, в Мариинском театре был должен состояться концерт памяти ее матери Ирины Богачевой, скончавшейся 19 сентября. Практически 40 дней назад.

ИСТОЧНИК KP.RU

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