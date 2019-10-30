2019-10-30T20:52:22+03:00
Общество

Меньше 65% дорог в Петербурге отвечают требованиям нормативов

Это хуже, чем в Москве, но намного лучше, чем в Марий Эл
Полина ЖУКОВА
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В Петербурге нормативам соответствуют 64,3% дорог.В Петербурге нормативам соответствуют 64,3% дорог.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Привычка ругать собственные дороги у россиян, кажется, в крови. Но так ли они плохи? Росстат опубликовал данные о состоянии дорог общего пользования по стране за 2018 год. И для Петербурга результат не самый плохой.

КАРТИНА ДНЯ в Петербурге. Треть дорог в городе все еще не соответствует нормативам

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Город на Неве в рейтинге оказался на 11 месте. По данным специалистов, у петербуржцев 64,3 процента хороших улиц и магистралей. То есть немногим больше половины покрытий отвечают нормативам. Оценивали аналитики, в частности, его ровность и прочность, сцепные качества и хорошую видимость.

А вот лучшие по всей стране дороги ожидаемо оказались в Москве. Жителям столицы комфортнее всех передвигаться на автомобиле – у них 97 процентов качественного покрытия. Антилидером в списке оказалась Республика Марий Эл. Только представьте: там лишь 1,4 процента дорожного покрытия соответствует нормативу. А все остальное нуждается в ремонте.

Что касается пятерки лидеров, туда, помимо Москвы, вошли Ханты-Мансийский автономный округ (84,5% хороших дорог), Ставропольский край (74,9%), Красноярский край (71,4%), Ингушетия (70,4%). Речь здесь идет о дорогах регионального или межмуниципального значения, то есть о тех, которые находятся в ведении самих субъектов. А значит, они и отвечают за их «починку».

В Ленинградской области нормативам соответствует 47,1 процент региональных дорог. На таком же уровне они были и в 2017-м. У Петербурга же в позапрошлом году уровень качества дорог составил ровно 64 процентов. А в 2016-м все-таки был чуть выше – 66 процентов.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Иван Алексеев, активист проекта Общероссийского народного фронта «Убитые дороги»:

– Действительно в Петербурге в целом далеко не самые худшие в стране дороги. Я считаю, что у нас они неплохие – особенно центральная часть постоянно поддерживается в хорошем состоянии. Но есть проблема со спальными районами. А также с подключением к транспортной инфраструктуре районов с новостройками.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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