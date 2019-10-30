«До последнего выходила на сцену»: Стала известна причина смерти дочери Ирины Богачевой - пианистки Елены Гаудасинской

Только вчера, 29 октября, исполнилось 40 дней со смерти оперной певицы Ирины Богачевой. А уже сегодня – в день памятного концерта, который начнется в Мариинском театре в 19:00, – погибла ее дочь, знаменитая пианистка Елена Гаудасинская. В сентябре артистке исполнилось только 52 года…

– С глубочайшим прискорбием сообщаем, что 30 октября на 53-м году жизни скончалась Заслуженная артистка России, заведующая кафедрой концертмейстерского мастерства Елена Гаудасинская, – сообщают в консерватории имени Римского-Корсакова. – Информация о прощании будет позднее.

Елена Гаудасинская – дочь звезд отечественной оперы: ее мать Ирину Богачеву называют лучшим меццо-сопрано современности, а отец Станислав Гаудасинский – оперный режиссер, возглавлявший консерваторию и руководивший Малым театром оперы и балета (ныне Михайловский). На долю 82-летнего Станислава Леоновича выпало принимать слова скорби и о супруге, и о дочери.

Елена Станиславовна преподавала камерный ансамбль и аккомпанемент с 1992 года, а в 2007-ом возглавила консерваторскую кафедру концертмейстерского мастерства. В числе многочисленных выпускников артистки – концертмейстеры, ставшие лучшими на международных конкурсах.

– Ленусенька, дорогая… Не стало замечательного человечка, талантливой пианистки…, – поделилась в сети ученица Ирины Богачевой, оперная певица Ирина Муратбекова.

Параллельно с преподаванием Гаудасинская вела бурную концертную деятельность, выступая в России и за границей, работала с ведущими певцами и инструменталистами. 17 лет назад артистка совместно с виолончелистом Сергеем Словачевским и скрипачкой Ренатой Бахрах основала трио «Эрмитаж», а в 2003-ом стала одним из авторов и директором ежегодного конкурса-фестиваля «Три века классического романса» и конкурса оперных певцов «Санкт-Петербург».

– Мама два года боролась с онкологией, – рассказала «Комсомолке» дочь Елены Станиславовны Ирина. – Но она до последнего занималась с учениками и выходила на сцену.

Трагическая смерть Елены Гаудасинской – третья потеря в семье за последние полгода.

– Я не очень умею просить о помощи, если честно. Но факт в том, что третьи похороны за полгода сложны не только морально, но и финансово, – признается Ирина Гаудасинская.

«Комсомольская правда» приносит соболезнования родным и близким Елены Станиславовны Гаудасинской.

Помочь денежно родным Ирины Богачевой и Елены Гаудасинской можно по номеру карты «Сбербанка» 4276550049152674 (Ирина Константиновна Г.).