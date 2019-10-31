В Петербурге увеличились продажи SIM-карт через терминалы с технологией распознавания личности

Первые терминалы для выдачи SIM-карт МТС с технологией распознавания личности были установлены в Санкт-Петербурге ровно год назад, в октябре 2018 года. На сегодняшний день в городе на Неве насчитывается уже 24 терминала, расположенных в различных «проходных» местах: вокзалах, торговых центрах, гостиницах и т.д. Эта услуга становится все популярнее среди горожан и гостей Северной столицы. Так, за прошедший год количество продаж через подобные терминалы в среднем увеличивалось на 15% ежемесячно.

Самыми востребованными оказались терминалы в ТЦ «Невский центр» (Невский пр.,114-116) и ТЦ «Нарва» (Ленинский пр., 128).

- Функциональные характеристики терминала позволяют выдавать SIM-карты МТС новым абонентам, - рассказали в офисе мобильного оператора. - Устройство оборудовано технологиями для обработки персональных и биометрических данных, а также специальным программным комплексом, обеспечивающим высокую защиту персональных данных от внешних и внутренних сетевых атак при передаче по каналам связи.

КАК ПОЛУЧИТЬ SIM-КАРТУ В ПЕТЕРБУРГЕ

Для получения SIM-карты пользователю необходимо отсканировать три страницы паспорта, подтвердить правильность распознанных данных, сфотографироваться (устройство сверяет фотографию в паспорте с лицом пользователя в автоматическом режиме). После идентификации устройство выдает SIM-карту. Оформление занимает несколько минут. Получить SIM-карту может совершеннолетний гражданин РФ.