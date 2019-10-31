2019-10-31T11:36:27+03:00
Происшествия

Физрук, доказавший, что не насиловал второклассницу, будет требовать компенсацию за 14 месяцев СИЗО

Суд согласился, что девочка оболгала своего учителя
Роман ЛЯЛИН
Поделиться:
Комментарии: comments1
Учителя оправдали, теперь он вернутся на работуУчителя оправдали, теперь он вернутся на работу
Изменить размер текста:

61-летний учитель физкультуры школы № 375 Петербург Антон Семенов (имя изменено - прим.ред.) после 14 месяцев в СИЗО пошел в атаку. Педагога с 40-летним стажем обвинили в надругательстве над второклассницей, которая рассказала, что преподаватель гладил ее, когда они осталась наедине. У школьницы было освобождение от физры, поэтому Семенов предложил ей сдать теорию в кабинете. Якобы там-то он и совершил «насильственные действия сексуального характера».

Когда «урок» был закончен, учитель похвалил второклассницу и поставил ей «пятерку». При этом Антон Семенов добавил: «В четверг будешь сдавать следующую тему!». Оценку девочка действительно получила, но вот историю про поглаживания учитель отрицал. За педагога вступились коллеги и жена, которая тоже работает в этой же школе учителем физкультуры.

Семонов учит школьников вместе со своей женой

Семонов учит школьников вместе со своей женой

После опроса девочки следователи возбудили на Семенова уголовное дело. Ему грозило до 20 лет в колонии. 14 месяцев по этому обвинению учитель провел в СИЗО, еще два месяца под домашним арестом. Но суд, рассмотрев все материалы дела, пришел к выводу, что девочка лжет. Экспертиза показала: все обвинения ей надиктовали взрослые. И педагога оправдали.

- Теперь мы будет подавать иск о возмещении морального ущерба, - рассказал "КП-Петербург" адвокат учителя Игорь Алипа. - Сумму ущерба мы еще не обсудили. Также будем требовать возместить утерянную зарплату. Иск будет подан к государству, у нас есть право на реабилитацию. Иск к девочке мы подавать не будем. По закону это невозможно. После случившегося мы ее не видели. Родители нам никаких извинений не принесли.

Удивительно, но после случившегося педагог намерен вернуться в школу.

- Он не был уволен, во всяком случае приказа такого не было, - пояснил адвокат. - В ближайшие дни учитель вернется на работу. Зла на детей он не держит. Но мы думаем, что прокуратура будет обжаловать оправдательный приговор. Они ведь просили 7 лет колонии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Надругался, а потом поставил «пятерку»: Суд доказал, что второклассница выдумала историю о домогательствах учителя физкультуры

Педагогу за развращение ребенка грозило 20 лет колонии (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Психиатрическую больницу на Арсенальной набережной эвакуировали из-за сообщения о бомбе
После двух утренних сбоев петербургское метро вошло в нормальный режим работы
Кабачки, огурцы и яблоки: Что заготовили петербуржцы на зиму
На Шлиссельбургском проспекте иномарка сбила девушку
Серийный педофил изнасиловал 9-летнюю девочку на севере Петербурга
Поезда в метро по оранжевой ветке ходят с задержкой, люди ждут составов по 15 минут
Грузовик с 26,5 тоннами фиников угнали в Гатчинском районе Ленобласти
Из-за задержки поездов, на станции метро «Комендантский проспект» образовалось столпотворение
По подозрению во взятке задержан замглавы второго отдела ГИБДД по Петербургу и Ленобласти
Мощный пожар охватил производственное здание на Петергофском шоссе
Петербуржцы делятся фотографиями своих устрашающих тыкв на Хэллоуин
Прокуратура выселяет хостел из жилого дома на Литейном
СК завел уголовное дело после пожара дома в Васкелово, в котором погибли трое малышей и их родные
Лужа и Рюмки против Дна и Мглы: Ленобласть и другие регионы соревнуются в самом веселом названии деревни
В Петербурге зачитали имена жертв политических репрессий
Снежная милота: Жители Мурино заметили парковку, на которой на каждом авто слепили по снеговичку
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, почему отказался от услуг основного вратаря
СКА обыграл «Витязь» со счетом 2:3, дважды отыгрываясь по ходу встречи
У ж/д переезда в Колпино скопилась большая пробка из-за нетерпеливого автобуса, слетевшего в кювет
«Зенит» разгромил «Томь» со счетом 4:0 и вышел в четвертьфинал Кубка России
В Петербурге призвали возродить Андреевский собор в Кронштадте
Фанаты «Зенита» на матче с «Томью» почтили память погибших в авиакатастрофе над Синаем