Физрук, доказавший, что не насиловал второклассницу, будет требовать компенсацию за 14 месяцев СИЗО

61-летний учитель физкультуры школы № 375 Петербург Антон Семенов (имя изменено - прим.ред.) после 14 месяцев в СИЗО пошел в атаку. Педагога с 40-летним стажем обвинили в надругательстве над второклассницей, которая рассказала, что преподаватель гладил ее, когда они осталась наедине. У школьницы было освобождение от физры, поэтому Семенов предложил ей сдать теорию в кабинете. Якобы там-то он и совершил «насильственные действия сексуального характера».

Когда «урок» был закончен, учитель похвалил второклассницу и поставил ей «пятерку». При этом Антон Семенов добавил: «В четверг будешь сдавать следующую тему!». Оценку девочка действительно получила, но вот историю про поглаживания учитель отрицал. За педагога вступились коллеги и жена, которая тоже работает в этой же школе учителем физкультуры.

Семонов учит школьников вместе со своей женой

После опроса девочки следователи возбудили на Семенова уголовное дело. Ему грозило до 20 лет в колонии. 14 месяцев по этому обвинению учитель провел в СИЗО, еще два месяца под домашним арестом. Но суд, рассмотрев все материалы дела, пришел к выводу, что девочка лжет. Экспертиза показала: все обвинения ей надиктовали взрослые. И педагога оправдали.

- Теперь мы будет подавать иск о возмещении морального ущерба, - рассказал "КП-Петербург" адвокат учителя Игорь Алипа. - Сумму ущерба мы еще не обсудили. Также будем требовать возместить утерянную зарплату. Иск будет подан к государству, у нас есть право на реабилитацию. Иск к девочке мы подавать не будем. По закону это невозможно. После случившегося мы ее не видели. Родители нам никаких извинений не принесли.

Удивительно, но после случившегося педагог намерен вернуться в школу.

- Он не был уволен, во всяком случае приказа такого не было, - пояснил адвокат. - В ближайшие дни учитель вернется на работу. Зла на детей он не держит. Но мы думаем, что прокуратура будет обжаловать оправдательный приговор. Они ведь просили 7 лет колонии.

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