Отыграл концерт и «ушел»: бывший музыкант Billy’s Band умер накануне дня рождения Билли Новика

В один день, 30 октября, петербургская и, без сомнения, российская культура понесла сразу две тяжелые утраты. Утром стало известно о смерти пианистки Елены Гаудасинской - дочери известнейшей оперной певицы Ирины Богачевой, а позднее пришла трагическая новость о смерти джазового баяниста и бывшего музыканта группы Billy’s Band Антона Матезиуса.

- Вчера умер Антон Матезиус. Прощай, дорогой человек, - написал в «Фейсбуке» музыкальный продюсер Леонид Новиков.

Чуть более многословным оказался петербургский актер, режиссер и музыкант Арменак Назикян.

- В Стае стало на одного меньше... Трудно в это поверить... Ночью ушел наш Пингвин, наш дорогой друг Антоша Матезиус... Вчера играли в «ЭтоБаре», строили планы... Нет слов, - написал в соцсетях близкий друг умершего музыканта.

Известно, что бывший участник Billy’s Band вечером 29 октября отыграл концерт в составе музыкального проекта другого известного петербургского артиста Артура Вахи «Стая Полетели». А уже в ночь на 30 октября 46-летнего музыканта не стало.

Справка «КП»: Антон Матезиус родился в Ленинграде в 1973 году. В свое время окончил Ленинградскую музыкальную школу № 6 по классу баяна. Но позднее решил сменить профиль и пошел учиться в медицинское училище. После его окончания пошел работать. Был сторожем, столяром, сварщиком. Параллельно играл в различных группах. В 2001 году стал участником Billy’s Band. Однако в 2016 год решил покинуть коллектив.

При этом лидер Billy’s Band Билли Новик даже не стал искать замену артисту. По его мнению, джазовых баянистов уровня и таланта Антона Матезиуса просто не было. По злой иронии судьбы, музыкант умер накануне дня рождения Билли Новика.

Причины смерти артиста пока неизвестны. Прощание с музыкантом пройдет сегодня, 31 октября.