2019-10-31T12:42:48+03:00
Общество

Внедорожники Volkswagen: хороши как за городом, так и в мегаполисе

Teramont, Tiguan или Touareg? Давайте выбирать!
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Внедорожник Volkswagen. Автор фото: Елена Балоболова.Внедорожник Volkswagen. Автор фото: Елена Балоболова.
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Многие люди ищут для себя универсальный автомобиль, который был бы удобен и практичен в городе, а также безопасен, надежен и проходим за городом. Официальный дилер Volkswagen Сигма Моторс знает решение, даже целых три.

Бестселлер Tiguan. Компактный кроссовер предлагает широкий набор оборудования, которое значительно повышает комфорт эксплуатации автомобиля в городских условиях: ассистенты помощи водителю, парктроники и камера заднего вида сделают парковку максимально легкой даже для начинающего автолюбителя. Система адаптивного круиз-контроля и кресла с функцией массажа созданы для того, чтобы владелец чувствовал себя комфортно даже в самой затяжной пробке.

Однако, Tiguan хорош и вне города. В большой для своего класса багажник (615 литров) поместятся все необходимые для загородной поездки вещи. Для тех, кто часто передвигается по бездорожью, Volkswagen предлагает специальную версию Tiguan OFFROAD, с внедорожными бамперами и износостойкой комбинированной отделкой салона.

Внедорожники Volkswagen. Автор фото: Елена Балоболова.

Внедорожники Volkswagen. Автор фото: Елена Балоболова.

Инновационный Touareg. Флагман марки Volkswagen, успевший хорошо зарекомендовать себя на российском рынке. Volkswagen Touareg – мощный и комфортный внедорожник премиум класса, уверенно чувствующий себя на городских улицах. Автомобиль оснащен всеми необходимыми современными технологиями для комфортного перемещения как в городе, так и загородом. Пневматическая подвеска, устанавливаемая на Touareg, не только обеспечивает комфорт и плавность хода в городе, но и позволяет увеличить клиренс, в случае необходимости. Автомобиль оснащается постоянным полным приводом 4MOTION и пакетом Off-road. Touareg – уникальный автомобиль, сочетающий в себе комфорт, роскошь и хороший внедорожный потенциал.

Комфортный Teramont. Один из самых больших внедорожников Volkswagen, оснащенный семью пассажирскими местами, полным приводом и высоким дорожным просветом. Teramont потрясающе технологичен: система контроля слепых зон с ассистентом выезда с парковки, парковочный автопилот и ассистент движения по полосе делают управление действительно большим внедорожником приятным и четким. Teramont – идеальный автомобиль для путешествий и поездок загород. Благодаря третьему ряду сидений и большому багажнику места хватит всей семье. Автомобиль безупречен на бездорожье: высокий клиренс (203 мм) и система выбора режимов вождения 4MOTION Active Control (Onroad, Snow, Offroad, Custom Offroad) позволят преодолеть любые преграды.

Испытать внедорожники Volkswagen Вы можете в любой момент в дилерском центре Volkswagen Сигма Моторс по адресу Петроградская наб. 30А. Записаться на бесплатный тест-драйв можно на сайте официального дилера www.sigma-motors.ru и по телефону 8(812) 320-50-50.

Елена Балоболова

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ИСТОЧНИК KP.RU

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