2019-10-31T14:42:06+03:00
Общество

Активен, спортивен, морально устойчив: характеристику на «комсомольца Путина» впервые показали в Санкт-Петербурге

Будущему президенту ее выдали в 25 лет
Сергей ВОЛЧКОВ
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В Санкт-Петербурге впервые показали характеристику молодого Владимира Путина.В Санкт-Петербурге впервые показали характеристику молодого Владимира Путина.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Уникальный артефакт представили петербуржцам на выставке, посвященной 90-летию Центрального государственного архива историко-политических документов. В число прочих «экспонатов» попала характеристика-рекомендация, выданная в 1977 году Владимиру Путину – ныне президенту, а тогда молодому лейтенанту, комсомольцу и сотруднику КГБ.

«За время работы в органах госбезопасности Путин В. В. Зарекомендовал себя исполнительным, дисциплинированным, и добросовестным сотрудником, - говорится в документе (орфография и пунктуация сохранены). - <…> прийдя наработу в УКГБ ЛО тов. Путин активно включился в общественную жизнь подразделения. С 1975 году является членом комсомольского бюро, отвечал за организационную и спортивную работу. С данными комсомольскими поручениями справился успешно, проявив при этом добросовестность и инициативу».

На выставке представлены документы, относящие к 90 деятелям российской политики и культуры. Вот, например, экс-губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко... Фото: Артем КИЛЬКИН

На выставке представлены документы, относящие к 90 деятелям российской политики и культуры. Вот, например, экс-губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко...Фото: Артем КИЛЬКИН

- Эту характеристику Путину выдавал райком ВЛСКМ Дзержинского района (ныне упразднен и входит в Центральный – прим.ред.) – рассказал «Комсомолке» директор архива Владимир Тарадин. – Сразу оговорюсь, что ничего особенного, секретного или сенсационного в ней нет. В те годы на каждого коммуниста и комсомольца должен был составляться определенный, как сказали бы сейчас, «пакет документов». И в том числе – такая характеристика.Кроме того, в характеристике отмечается, что будущий президент «постоянно повышает свой идейно-политический уровень», «активно занимается в сети партийной учебы», «постоянно совершенствует свое партийное мастерство», «морально устойчив» и «пользуется заслуженным авторитетом у товарищей по работе». Отдельной строкой вынесены успехи Путина в спорте: указано, что он имеет звание мастера спорта СССР по самбо, а в 1976 году стал чемпионом Ленинграда по дзюдо.

...и не нуждающаяся в представлении Валентина Матвиенко. Фото: Артем КИЛЬКИН

...и не нуждающаяся в представлении Валентина Матвиенко.Фото: Артем КИЛЬКИН

- Эту характеристику Путину выдавал райком ВЛСКМ Дзержинского района (ныне упразднен и входит в Центральный – прим.ред.) – рассказал «Комсомолке» директор архива Владимир Тарадин. – Сразу оговорюсь, что ничего особенного, секретного или сенсационного в ней нет. В те годы на каждого коммуниста и комсомольца должен был составляться определенный, как сказали бы сейчас, «пакет документов». И в том числе – такая характеристика.

Всего на выставке в Центральном государственном архиве историко-политических документов – одном, кстати, из крупнейших в России – представлены фотографии, личные дела и записи 90 деятелей политики и культуры 20-21 веков: от Иосифа Сталина и Михаила Горбачева до Владимира Маяковского и Казимира Малевича.

Выставка в Центральном государственном архиве историко-политических документов на Таврической, 39, продлится до 20 декабря. Фото: Артем КИЛЬКИН

Выставка в Центральном государственном архиве историко-политических документов на Таврической, 39, продлится до 20 декабря.Фото: Артем КИЛЬКИН

Место проведения: Санкт-Петербург, ул. Таврическая, 39.

График работы: ежедневно с 10 до 16 часов, кроме выходных и праздничных дней.

Вход свободный.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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