FASHION HOUSE Group открывает первую очередь аутлет-центра на Таллиннском шоссе в Санкт-Петербурге 4 ноября 2019 года

Первый в регионе полностью крытый центр FASHION HOUSE Outlet Centre St. Petersburg сможет принимать посетителей вне зависимости от погодных условий и предложит качественные международные и российские бренды с круглогодичными скидками 30-70%. В открытие аутлета компания инвестировала порядка 52 млн. евро.

FASHION HOUSE Outlet Centre St. Petersburg стал шестым центром в портфолио FASHION HOUSE Group, которая развивает проекты в Центральной и Восточной Европе, а также в России. Это второй российский проект группы. Первый аутлет был открыт в Москве в 2013 году.

«Реализуя наш проект в Санкт-Петербурге, мы опирались на концепцию, уже проверенную FASHION HOUSE Groupна других рынках. В Москве мы сразу сосредоточились на том, чтобы развивать пул арендаторов, формируя широкое предложение для покупателей. Аутлет-центр быстро завоевал успех, и мы задумались о расширении присутствия на рынке. Санкт-Петербург стал естественным выбором. С вводом всех трех очередей общая арендопригодная площадь FASHION HOUSE Outlet Centre St. Petersburg составит 20 330 кв.м., здесь сможет разместиться 120 магазинов. Строительные работы начались в октябре 2018 года, инвестиции составили около 52 млн. евро», – отмечает Патрик Ван ДенБосше, управляющий директор FASHION HOUSE Group.

FASHION HOUSE OutletCentreSt. Petersburg станет ответом на растущие потребности быстро развивающейся юго-западной части Санкт-Петербурга и предоставит жителям города доступ к современной торговой инфраструктуре и люксовым брендам. Аутлет расположен в районе с хорошей транспортной доступностью, на Таллиннском шоссе, в 700 м. от КАД. Из центра города сюда удобно добираться на общественном транспорте от метро «Проспект Ветеранов» и железнодорожной станции Горелово.

Фото: агентство «Пресс-Папье».

ПОКУПАТЕЛИ ПРЕЖДЕ ВСЕГО

«Аутлет-центр является полностью крытым, что станет ключевым моментом в обеспечении комфорта покупателей, учитывая климатические особенности города. Теплый, расслабленный и безопасный шоппинг – что может быть лучше», – подчеркивает Брендон О'Рейли, управляющий директор FASHION HOUSE Group.

Внутренние интерьеры центра сделаны в концепции «Окно в Европу», разработанной FASHION HOUSE Group специально для российских проектов: посетителей встречают виды торговых улиц крупных европейских модных столиц, таких как Лондон, Париж и Милан. Внешняя архитектура здания отражает стиль стран Бенилюкса, отдавая дань уважения союзу Санкт-Петербурга с Амстердамом и другими городами Нидерландов и Бельгии.

Фото: агентство «Пресс-Папье».

СКИДКИ 30-70% КАЖДЫЙ ДЕНЬ

Зона охвата FASHION HOUSE OutletCentreSt. Petersburgсоставляет более 5 млн. жителей. Инвестиционный проект привлек качественные международные и отечественные бренды, доступные для клиентов круглый год со скидками 30-70% от первоначальных цен. Широкий ассортимент включает в себя одежду (в том числе лучшие дизайнерские коллекции брендов), обувь, нижнее белье, аксессуары, украшения и предметы интерьера. В пуле арендаторов: Baldinini, Baon, Bronnitskiy, Charuel, Diplomat, Ekran, Gabbiacci, Gecco, Gipfel, Glenfield, Guess, Henderson, Incanto, Kanzler, Lusio, Marc & André, Mario Machado, Mazari Tradition, Milana, Piserro, Puma, Quiksilver, Ralf Ringer, SartoReale, Subway, Sunsolo, SuperStep, Tom Tailor, US Polo. После рождества крупные магазины в центре откроют Adidas, Reebok и Lacoste.

«В Санкт-Петербурге мы объединили все преимущества формата аутлет-центров FASHION HOUSE: профессиональный менеджмент, качественный подбор арендаторов и высокие стандарты обслуживания. Уверен, что все это вместе с удобным расположением и большой безопасной парковкой сможет привлечь как жителей региона, так и туристов», – заключает БрендонО'Рейли.

НА ФИНИШНОЙ ПРЯМОЙ

Торжественное открытие центра запланировано на 4 ноября 2019 года в полдень.