2019-11-03T15:33:27+03:00
Происшествия

Боеприпас времен войны взорвался в квартире в Ленобласти

Житель города Сланцы решил разобрать снаряд у себя в коридоре. С ожогами 90% тела его увезли в больницу
Евгения МОСКВИНА
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Снаряд времен войны разорвался в квартире в Ленобласти.Снаряд времен войны разорвался в квартире в Ленобласти.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Ноябрьские праздники в Ленобласти начались с серьезных происшествий. В квартире жилого дома города Сланцы вечером 2 ноября произошел взрыв. К счастью, никаких разрушительных последствий он не принес. Но громкий хлопок около 9 часов вечера не на шутку испугал соседку, которая и вызвала на место полицию. После чего в квартиру на улице Максима Горького, где прогремел взрыв, поспешили не только правоохранители, но и медики.

Как сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах, в однушке обнаружили 57-летнего мужчину. В тяжелом состоянии его увезли в больницу. Медики диагностировали у него термические ожоги второй степени 90% тела. Вместе с мужчиной в врачи забрали и его 51-летнюю сожительницу – с отравлением угарным газом. Женщина находится в удовлетворительном состоянии.

Что же произошло ноябрьским вечером в квартире? Гарь, порох, части снарядов. Именно это увидели правоохранители, зайдя в квартиру. Как оказалось, мужчина в собственном коридоре решил разобрать боеприпас малого калибра времен Великой Отечественной войны. Да вышло неудачно – порох загорелся, прогремел взрыв, начался пожар. К счастью, огонь успел охватить лишь 4 квадратных метра обстановки в квартире.

Как отметили в ГУ МЧС по Ленинградской области, возгорание было быстро ликвидировано. А эвакуация жильцов дома не потребовалась.

Откуда в обычной сланцевской однушке оказался боеприпас, еще предстоит выяснить правоохранителям. Однако заинтересовал их не только этот снаряд – квартира просто кишила оружием. Следственно-оперативная группа изъяла оттуда головные части снарядов 23- и 30-миллиметрового калибра, головной взрыватель ДТМ-75, взрыватель НАР АВР-5, неуправляемая авиационная ракета, 2 пули 27-миллиметрового калибра, а также деформированные части снарядов.

Правоохранителям предстоит выяснить обстоятельства произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. А по факту хранения боеприпасов уже проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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