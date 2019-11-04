2019-11-04T10:05:54+03:00
Происшествия

В Ленобласти хозяева ищут щенка, который сбежал от них после аварии на трассе

Семья перевозила двух собак, когда в них на полном ходу влетел другой автомобиль. Одного пса удалось найти, второй пропал
Роман ЛЯЛИН
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Собаки после аварии сбежали Фото: Ирина ЗемляниковаСобаки после аварии сбежали Фото: Ирина Земляникова
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В Ленинградской области поездка для семьи Земляниковых в свой загородный дом в Орехово закончилась бедой. В машину родственники погрузили и двух собак: рыжий пес по кличке Кекс и щенок - маламут Аксель. Родственники ехали по Выборгскому шоссе, когда решили остановиться на обочине в районе Медного озера. В этот момент сзади в них на полном ходу влетела другая машина.

- Мы живы, - рассказывают Земляниковы. - Но в багажнике сидели собаки. При ударе у нас снесло багажник. Псы пропали. Они были в сильном шоке после аварии.

В машине ехали собаки Фото: Ирина Земляникова

В машине ехали собаки Фото: Ирина Земляникова

Сразу же после ДТП семья начал поиски собак. Поначалу родственники сами прочесывали местность, а потом решили обратиться за помощью к другим водителям через с соцсети с призывом помочь.

- Ближе к вечеру позвонили сестре мужа и сказали, что видят Кекса, - поделилась с "КП-Петербург" хозяйка собак Ирина Земляникова. - Он была неподалеку от места аварии. Боялся выходить. Ни к кому постороннему не шел. Родственники выехали туда и на родной голос Кекс уже вышел. Травм никаких нет. Но он сейчас сильно напуган.

Поиски щенка продолжаются Фото: Ирина Земляникова

Поиски щенка продолжаются Фото: Ирина Земляникова

Теперь семья продолжает поиски щенка.

- Щенка едем сегодня большой группой искать, - пояснила Ирина. - Ему четыре месяца. Если кто-то видел его, прошу откликнуться. Там на трассе, где произошла авария, был указатель - перечеркнутый "Медный завод". Будем рады помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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