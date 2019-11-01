«Жалеем, что спасли ему жизнь»: Незадолго до расправы в детсаду Нарьян-Мара врачи достали убийцу ребенка с того света

Небольшой городок Нарьян-Мар в Ненецком автономном округе погрузился в негласный траур. Завтра, 2 ноября, здесь пройдут похороны шестилетнего Артема Савина (имя мальчика и его семьи изменено, - прим. ред.). 31 октября ребенок мирно спал в своем детском саду, когда туда ворвался 36-летний Денис Поздеев. По данным следствия, он с ножом напал на ребенка и не оставил ему не единого шанса на выживание. У местных только два вопроса – почему убийцу пустили в детский сад и почему он пошел на преступление? «Комсомолка» восстановила полную картину событий.

«СЫН ПОМАХАЛ МНЕ НА ПРОЩАНИЕ»

Шестилетний Артем рос в полной семье. В Нарьян-Маре о Савиных отзываются только положительно. Мама – сама работает воспитателем в детском саду, но в другом. Папа трудится в местной нефтегазовой компании. В семье есть старшая дочка, недавно она пошла в школу.

- Тема был очень общительным мальчиком, - рассказывают воспитатели детского сада. – Его никогда не обижали. Папа у мальчика очень хороший, всегда встречал ребенка с улыбкой. Внимательный, терпеливый, ни разу голос на сына не повысил.

Родители ребенка до сих пор в шоке от произошедшего. Пока они даже не думают о том, чтобы кому-то предъявлять претензии.

- С охранником еще не разговаривали, - рассказал «КП» папа Темы Валерий. - Но знаю, что это он впустил Поздеева. Говорят, воспитатель была на месте. Пыталась остановить убийцу, но тот ее оттолкнул.

По словам отца, его сын грезил космосом и в будущем мечтал стать космонавтов. Как любой мальчика, любил самолеты, экскаваторы, пистолетики. В тот день, 31 октября, именно Валерий провожал Тему в садик.

- Сын был в хорошем настроении. Довольный, помахал мне рукой и побежал в группу, - вспоминает Савин. - О случившемся нам сообщила воспитатель. Жене позвонили. Толком ничего не объясняли. Она когда приехала в сад, сын был уже мертвый: лежал на полу весь в крови. Подушка в крови, одеяло в крови. Он спал в момент убийства. Врачам уже было не спасти его. Так и сказали. Мне потом жена позвонила. Я вообще не понял, о чем она говорит. Я приехал. Меня сразу под руки и отвели в комнату к психологу. Там все подробно объяснили.

Ни Валерий, ни кто-либо из его семьи никогда не были знакомы с Поздеевым. Поэтому версия о том, что убийца мог за что-то мстить, даже не рассматривается.

В следующем году Артемка должен был пойти в 1-ый класс.Фото: СОЦСЕТИ

- Какое наказание хотите для убийцы? – спросили мы.

- А как вы думаете?

- Пожизненное?

- Смертную казнь, конечно. Даже убить его будет мало.

Поздеев заявил, что убить ребенка ему приказал Сатана. Фото: СК РФ

«ЖАЛЕЕМ, ЧТО СПАСЛИ ЕГО»

Расследованием трагедии сейчас занимаются лучшие криминалисты страны. Силовики уже восстановили полную картину того дня. Убийца, судя по всему, готовился к преступлению заранее. Он, например, знал расписание детского сада и пришел туда именно в тихий час, когда детки спали. Поздеев позвонил в домофон. Его впустил единственный охранник-мужчина, который принял убийцу за отца одного из воспитанников.

Вечером 31 октября к садику Сказка в Нарьян-Маре детки и их родители несли мягкие игрушки, цветы и свечи. Фото: vk.com/okrugodnakomanda

Денис вошел в здание сада, поднялся по ближайшей лестнице на второй этаж и вошел в одну из групп. Там он встретил воспитательницу. Женщина попыталась его остановить, но Поздеев оттолкнул ее и ринулся в спальню. Там он, судя по всему, напал на первого попавшегося ребенка. Кровать Темы стояла прямо у входа.

Сам Поздеев на допросе заявил, что вычитал заклинание в некой книге. Хотел стать бессмертным и богатым, для этого ему нужно было убить ребенка.

- Это был наш друг, - рассказала «КП» близкая подруга Дениса Поздеева Елена (имя изменено – прим.ред.). – Все пишут про него: зверь, урод. Мы не будем его оправдывать. Потому что для нас его поступок – шок. Он жил один, девушки у него не было. Про голоса в его голове - тоже вранье. Он и жестоким никогда не был. Мы ведь были соседями, росли в одном дворе. У нас была одна компания. Мы по-человечески общались. Он всегда хотел привлечь к себе внимание – это да.

Похороны ребенка в Нарьян-Маре состоятся 2 ноября 2019 года.Фото: СОЦСЕТИ

Проблемы у Поздеева, как говорят его знакомые, начались несколько лет назад.

- Сначала папа у него умер, после этого мама начала жить с другим мужчиной, - говорит Елена. - Тогда Денис начал пить. Потом еще и его лучший друг умер. Вот тогда он стал совсем спиваться. С ним в последнее время никто не общался. Но буйным он не был: не гулял, драк не устраивал. Просто тихо-мирно пил дома.

К слову, из-за своих проблем Поздеев совсем недавно пытался покончить с собой. Но его спасли.

- Мы зашивали ему порезы на руках, - рассказали «КП» врачи местной больницы. - Знали бы мы, что руки, которые мы зашивали, убьют ребенка... Мы жалеем, что сохранили ему жизнь.

Артемка ходил в "Сказку" последний год. Был уже в подготовительной группе.Фото: СОЦСЕТИ

КОНКРЕТНО

Возбуждено три уголовных дела

Сейчас Поздеева арестовали на два месяца. Суда он будет ждать в СИЗО. Следственный комитет возбудил против него уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». Ему грозит пожизненное лишение свободы. Кроме того, задержан сотрудник охранного предприятия «Святогоръ», который пустил убийцу внутрь. Он проходит подозреваемым по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Также возбуждено уголовное дело без определенного лица по статье «Халатность».

Детский сад, где произошло ЧП, временно закрыт для посещения. Детский омбудсмен по Ненецкому автономному округу Галина Гуляева рассказала, что в регионе проверят безопасность всех образовательных учреждений.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Видеокамеры, тревожные кнопки, пост охраны

Генеральный директор охранного предприятия «Титан» Сергей АЛЕКСЕЕВ:

- Обязательно в детском саду должен быть как минимум один пост охраны, который организует пропускной режим.Там должна быть тревожная кнопка с прямым выходом на ЧОП или МВД. Обязательна система видеонаблюдения, которая исключает «слепые» законы. Периодически охрана делает обходы. Охранник на посту должен наблюдать еще и за внутренний обстановкой с помощью камер. Также нужны шлагбаум, забор и ворота, которые ограничивают свободный доступ посторонних на территорию.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/741303" frameborder="0"></iframe> Убийца мальчика в Нарьян-Маре: Прочитал заклинание в книжке про вечную жизнь.

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