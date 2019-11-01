«Я отвел его в садик, на прощание он помахал мне ручкой»: Отец убитого в Нарьян-Маре малыша рассказал о прощании с сыном

В Нарьян-Мар прощаются с убитым в детском саду шестилетним Артемом (имя изменено - прим.ред.). Днем 31 октября 2019 года мальчика убил 36-летний местный житель Денис Поздеев. Мужчине открыл дверь охранник дошкольного учреждения, приняв его за отца одного из детей. После этого Поздеев поднялся на второй этаж, где спали малыши и, оттолкнув воспитательницу, напал на первого попавшегося ребенка. Позже на допросе он заявил, что сделал это ради заклинания, которое якобы должно было помочь жить ему вечно. Сейчас убийца уже под стражей. Силовики задержали и охранника детсада в Нарьян-Маре.

Родители ребенка в этим минуты прощаются со своим сыном. Похороны Артема пройдут 2 ноября.

- Валерий, когда вы в последний раз видели сына?

- В тот день все было, как обычно, - вздыхает отец мальчика Валерий. - Ребенка видел утром в последний раз - я его в садик отводил. У него было хорошее настроение: довольный побежал в группу, на прощание рукой мне помахал. О случившемся нам сообщила воспитатель, позвонила жене, но толком ничего не объясняли. Женя когда туда приехала, сын уже не дышал. Артемка лежал окровавленный на полу. Все было в крови: подушка, одеяло. Ведь он спал в момент убийства. Потом жена позвонила мне. Я вообще не понял, о чем она говорит. Поехал в садик, меня тут же под руки взяли и отвели в комнату к психологу. Там все подробно объяснили.

Убийство произошло в местном детском садуФото: СОЦСЕТИ

Отец мальчика признается, что даже пожизненное лишение свободы для убийцы ребенка мало. Он хочет, чтобы Поздеев был подвергнут смертной казни.

- Даже смерти для убийцы мало. Я не могу понять, почему он убил моего ребенка?! Я не знаю. Не знаю этого мужчину. Не видел его ни до, ни после.

- Каким был Артемка, Валерий?

- Сын обожал космос, мечтал стать космонавтом. Буквы изучал сам. Самолеты любил, машинки, экскаваторы, пистолетики.

Отец ребенка надеется, что после случившегося силовики проверят охрану во всех детских садах страны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Моего мальчика уже не вернешь»: Мать ребенка, убитого в детском саду в Нарьян-Маре, поблагодарила сочувствующих

К месту трагедия горожане несут цветы (подробности)

Опубликовано видео задержания подозреваемого в убийстве ребенка в детском саду в Нарьян-Маре

Во время обыска в квартире у мужчины нашли много пустых бутылок из-под алкоголя (подробности)

Черный день для всех нас: Жители Нарьян-Мара шокированы убийством 6-летнего ребенка в детском саду

Люди готовы линчевать мужчину, зарезавшего ребенка (подробности)

Психиатр-криминалист: у убийцы из Нарьян-Мара могло быть особое отношение к детсаду

Михаил Виноградов допустил, что убийство в НАО могло быть совершено во время приступа, несмотря на то, что подозреваемый собирал информацию о детсаде перед нападением (подробности)