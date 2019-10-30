«Семейка Аддамс» приглашает в гости: Встречаемся на просмотре мультфильма 2 ноября в кинотеатре «Люксор»

«Семейка Аддамс» 2 ноября

Папа любит долгие прогулки в ненастную погоду. Мама считает, что черный цвет самый яркий. У детей кладбище – любимая площадка для игр. Бабушка выпивает пару капель яда перед сном. Готовы познакомиться с этой странной семейкой? Тогда приходи в эту 2 ноября в 13:00 в кинотеатр «Люксор». Гостей ждут увлекательные игры с героями мультфильма, магическое шоу, конкурсы и сладкие подарки. Вход свободный.

Адрес: Пулковское ш., 25/1, ТРК «Лето», 2 этаж.

В кинотеатре «Люксор» посмотрим «Семейку Аддамс».

«Ночь ужасов» 1 ноября

Самая пугающая ночь года уже на подходе! Тебе вряд ли захочется оставаться дома, поэтому надевай свой самый страшный костюм и приходи смотреть ужасающие фильмы в кинотеатры «Люксор».

1 ноября в 22:00 ты сможешь пересмотреть (если еще не видел) самый подходящий для Хэллоуина фильм - "Оно-2", а следом за ним хоррор о мистических способностях "Иные".

Стоимость билета на оба фильма 400 руб.

Адрес: Пулковское ш., 25/1, ТРК «Лето», 2этаж; Бухарестская, 30/32, ТРЦ «Континент», 3 этаж