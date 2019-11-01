На Невском проспекте открылся магазин одежды «для мужиков»

Идея создания марки одежды для «сильных и стильных русских мужчин» пришла в голову бизнесмену Алексею Минаеву после безуспешного похода по детским магазинам. Одеть семерых детей, четверо из которых – пацаны, в качественную отечественную одежду в детский сад и школу оказалось практически непосильной задачей.

- Я искал детям кепки и футболки, которые соответствовали бы нашей культуре, ее духу, - вспоминает Алексей. – И ничего не нашел. Сплошь и рядом - американские выдуманные «герои». Позднее я обнаружил: на рынке взрослой одежды - такая же беда. Наши мужчины вынуждены одеваться как афроамериканские студенты: стиля нет, грань между мужской и женской одеждой – стерта. В общем, кто во что горазд.

Так, «пищевик» с почти тридцатилетним стажем (Алексей Минаев – генеральный директор компании «Великоросс», производителя готовых продуктов питания – прим. авт.) стал еще и «легким промышленником». А идея, которая пришла в голову в поисках одежды для детей, окончательно сформировалась благодаря… чайным кружкам!

Алексей Минаев почти 30 лет занимается производством готовых продуктов питания. Теперь в сфере его интересов еще и одежда в «русском стиле» - Great Russian Style.Фото: Степан СТЕПАНОВ

- Я долго думал о производстве одежды, но не знал, с какой стороны подступиться, - рассказывает Минаев. - Но как-то перед Новым годом родилась идея: изготовить самые лучшие русские кружки с нашем логотипом, но сделать так, чтобы «Великоросс» на ней был отражен не просто в виде торговой марки, а сочетался с русским стилем во всей его красе и широте. Чтобы человек не нашел в готовом изделии никакого диссонанса, никакого изъяна.

Кружки в коллекции есть и сейчас. С потрясающими расписными узорами, сделанные из настоящего костяного фарфора. Он не потемнеет, как современный фаянс, не покроется микроскопическими трещинами, в которых могут «поселиться» микробы. Добротная посуда для добротного напитка. И объем подходящий.

- Как раз пол-литровая бутылка кваса с пенкой вмещается, - смеется Алексей Минаев.

Одежда для детей – это мечта, которую «Великоросс» сделает явью. А кружки с расписными узорами можно купить уже сейчас.Фото: Степан СТЕПАНОВ

Но кружки – это лишь малая часть того, что теперь выпускается под брендом «Великоросс» - Great Russian Style. Основное здесь – одежда: джинсы, костюмы, футболки и джемперы, ремни из настоящей воловьей кожи, носки и нижнее белье. Качество, приправленное самобытностью, ностальгией и изрядной порцией юмора, — вот, что отличает эти товары и делает их уникальными.

- Мы, конечно, не делаем одежду, как в XV веке, - улыбается владелец компании. – Максимально используем современные технологии, создаем новые необыкновенные материалы. Вот, например, наш пиджак - сшит из костюмной ткани, состоящей из хлопка и льна, специально изготовленной по заказу компании «Великоросс». Летом в нем не жарко, зимой – не холодно. Я, например, даже в 0 градусов хожу в пиджаке без верхней одежды. Это именно костюмная ткань, мы очень долго работали над ее созданием. И она получилась такого, качества, что из нее можно даже джинсы шить, что мы и делаем, кстати.

Или другой хит – это, как раз, к слову, о ностальгии – футболка с принтом кирпичной стены и надписями – приличными, но будоражащими душу. Это для тех, чья молодость прошла на школьных задворках и в питерских подворотнях.

- Мы же всю юность там тусовались, - вспоминает Минаев. – Находили там дружбу на всю жизнь, первую любовь... Кирпичная стена – это история, которая всегда в сердце: от «Цой жив» до «Здесь были Оля и Света из Таганрога» …

За остроумие в коллекции отвечают тапки. С удобной мягкой ортопедической подошвой и интересными расцветками. И «фишкой» - при каждом шаге на грунте и песке они оставляют забавную надпись «русский след».

«Русский след» можно встретить не только на отечественных пляжах, но и на самых престижных мировых курортах.Фото: Степан СТЕПАНОВ

- Наши покупатели – те, кто хочет выглядеть, как русские люди, - уверен Минаев. – Те, кто стесняются – и правильно делают – надевать на себя вещи иностранных брендов, основанными, как правило, лицами нетрадиционной сексуальной ориентации. Человек, который надевает такую одежду, тоже где-то становится частью такой культуры. Многие хотят носить русскую одежду, и наши бренды по качеству должны не просто соответствовать, но и превосходить иностранные.

Полушутя, полувсерьез Алексей говорит о мировой экспансии. Одежду его бренда покупают не только россияне.

- Много заказов из Штатов, из Европы, - рассказывает Минаев. – И это не только наши соотечественники, которые соскучились по Родине, но и люди, которые познакомившись с Россией, полюбили ее, ее культуру, русские орнаменты и русский характер.

Петербургскую публику, впрочем, «Великоросс» уже завоевал. Купить одежду этой торговой марки можно во многих торговых центрах города. А теперь они есть и на главной улице города – Невском проспекте, 93 – в двух минутах ходьбы от площади Восстания.

Новый магазин открылся в октябре и уже стал точкой притяжения «сильных и стильных» петербуржцев.Фото: Степан СТЕПАНОВ

Кстати, заглядывают в торговую точку не только мужчины, но и женщины, которые хотят порадовать своих сильных половинок прекрасными подарочными наборами от «Великоросса». Трусы и носки – может где-то и банальный подарок, но только не здесь. Называть банальным оформление коробки «Руслана и Людмилы», где Руслан несет Людмилу домой от Черномора, а еще и под крышкой есть отрывки из самой поэмы – просто язык не повернется.

КСТАТИ

Несмотря на то, что идея производства одежды «для настоящих мужиков» идет от детских магазинов, товаров для детей в коллекции «Великоросса» пока что нет. Производство товаров для малышей Алексей Минаев называет своей мечтой. Зная целеустремленность бизнесмена, можно предположить – ее реализация не за горами.

- Я бы хотел использовать мотивы русских сказок и современной мультипликации, - рассказывает наш собеседник. - Очень хочу, чтобы наши дети не касались вымышленных героев, не хотели быть на них быть похожими. Чтобы наши ребята росли настоящими патриотами страны, любили родину и, наперекор европейским «ценностями», были настоящими мужиками!

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