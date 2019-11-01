На Большом проспекте Васильевского острова обустроили велополосу

На Васильевском острове открыли полосу для велосипедистов. Теперь у любителей крутить педали появилось 2 километра велодорожки. Протянулась она от 6-7-й линии Васильевского острова по Большому проспекту до Детской улицы. Работать над разметкой начали около месяца назад. Теперь велосипедисты смогут ее опробовать – пока город не завалило снегом. Правда, у новой велодорожки есть участок, который «оставили» на будущее. Пока разметки нет между 22-23-й и 24-25-й линиями.

На Васильевском острове появилось велополоса длиной в 2 километра.Фото: Артем КИЛЬКИН

– Этот участок будет обустроен после открытия станции метро «Горный институт», – рассказал Заместитель директора СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга» Игорь Авдеев.

Сейчас в этом месте стоит ограждение и ведутся работы, поэтому нанести разметку пока нельзя. Станцию метро, к слову, планируют открыть в 2022 году.

Велополосы, к слову, протянулись по обе стороны Большого проспекта – туда и обратно. И на обустройство двух этих путей ушло 6 миллионов рублей. Включая проектирование. Но специалисты говорят, что все дело в материалах – ведь «рисуют» велополосы не простой краской.

На обустройство велополос на Васильевском острове потратили 6 млн рублей.Фото: Артем КИЛЬКИН

– Это не просто краска, это термопластик. В нем есть также светоотражающие шарики, а на пересечении с проезжей частью нанесено красное заполнение термопластиком. Все это дорогостоящие материалы. И основная цена в них, – объяснил главный специалист отдела перспективного развития Городской центр управления парковками Дмитрий Купресов.

Пока велосипедисты радуются, автомобилисты сожалеют об «отобранном» месте для парковки. Теперь машину на Большом проспекте не бросишь – эвакуируют и оштрафуют.

– Парковка здесь возможна на перпендикулярных прилегающих улицах. Кроме того, здесь проходит маршрут общественного транспорта и хаотичная парковка ему мешает. С велополосой ситуация должна улучшиться, – добавил Дмитрий Купресов.

Велополоса протянулась по Большому проспекту от 6-7-й линии до Детской улицы.Фото: Артем КИЛЬКИН

Надеются в городе и на то, что ДТП на Большом проспекте с появлением велополосы станет меньше. Игорь Авдеев привел в пример набережную Фонтанки: с тех пор, как там обустроили велодорожку, аварийность снизилась с 570 до 504 случаев за год.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Павел Хусу, руководитель «Петербургского велообщества»:

– На мой взгляд, это удачное расположение велополосы. Она соединяет уже существующие три точки притяжения. Это пешеходная 6-7 линия, Андреевский рынок и Севкабель порт. А когда откроется метро «Горный институт», жители Васильевского острова смогут безопасно доезжать до него на велосипеде. В существующих условиях на Большом проспекте это было оптимальным решением сделать велополосу. У нас очень активный автомобильный трафик, который создает не только стресс для велосипедистов, но и опасные аварийные ситуации. И когда автомобили едут со скорость под 80 километров в час, велосипедистов нужно от них отделять, разделять потоки и тем самым снижать вероятность ДТП.

КСТАТИ

Разместить велодорожку на Большом проспекте Васильевского острова предложили петербуржцы в рамках проекта «Твой бюджет». Эта инициатива победила в 2017 году, и в 2019-м велополосу обустроили.