История Риты Грачевой из первых уст

В декабре 2017 года вся страна была потрясена историей москвички Риты Грачевой. Муж-садист обвинил ее в измене, отвез в лес и отрубил кисти обеих рук. Одну из них позже спасут врачи, вместо второй теперь навсегда протез. Но поражает в этой истории не только зверство мужа Риты, но и то, как сама Грачева смогла восстановиться после трагедии. Она освоила дайвинг, стала фотомоделью и даже снова собралась замуж! А еще - написала книгу о том, как пережить настоящий ад и остаться позитивным человеком. Ее соавтором стала мама Инна Шейкина.

6 ноября Рита приедет в Петербург, чтобы провести презентацию своей книги «Счастлива без рук». Посетители получат возможность лично пообщаться с автором.

Где: Магазин «Буквоед», Невский проспект, 46.

Когда: 6 ноября, 19.00.

Вход бесплатный.

Посетители получат возможность лично пообщаться с автором.

ДОСЛОВНО

«Комсомолка» продолжает публиковать отрывки из книги

«Рита помнит тот страшный день отрывками, она говорит, что он ассоциируется у нее с цифрами 2-0-1:

«Один день - и я успела прожить его с двумя руками, без рук и потом с одной.

Отчетливо помню свои чувства после операций.

Серпухов: ампутация кистей завершена, мне так не хочется просыпаться от наркоза и опять осознавать, что это реально случилось со мной. Зачем эта медсестра бьет меня по щекам, еще и свет так ярко светит в лицо. Зачем? Дайте мне еще хоть пять минут побыть в небытии.

Москва: закончилась вторая операция, я открыла глаза в реанимации и подумала, что, наверное, это просто страшный и дурацкий сон, у меня тяжелый развод, возможно, мозг от переживаний проецирует это в сон. Ведь так не бывает, это же Средневековье! И даже чуть обрадовалась, что проснулась, вздохнув с облегчением, хотя дышать с трубкой во рту мне было сложно. А потом я перевела глаза с потолка в палате реанимации вниз и увидела двух медсестер, которые читали на компьютере какую-то статью. Текст я, конечно, не рассмотрела, но перед глазами четко встала моя фотография с мужем, ведь тогда он еще был моим мужем, и мы на этом фото такие счастливые, улыбаемся в летнем бору, я в зеленой футболке. И вот тут я уже поняла, что это моя история и я вошла в историю».

***

- Рита, ты в тот момент уже знала, что он собирается отрубить тебе руки, он сказал тебе это?

- Не помню точно, мама, кажется, нет. У меня крутилось в голове, что вот сейчас он отрубит мне руки, потом ноги, потом голову… Нет, он ничего не сказал про свои планы. В лесу сделал мне комплимент, сказал, что я сегодня красивая, и проверил цвет нижнего белья, к счастью, оно оказалось разного цвета. А если бы это был однотонный комплект? Тогда, наверное, дело дошло бы и до кислоты.

Спустя какое-то время приказал мне идти в лес. И я пошла, а он замахивался на меня топором и подгонял им. Пенек, на котором будет рубить мне руки, выбрал заранее. Он пригнал меня к нему и потом стал втыкать топор в дерево, как будто разминаясь, я помню, как топор висел на стволе. Грачев что-то говорил мне, запугивал. Потом стал втыкать топор уже в пень. Был момент, когда он на некоторое время одумался, возможно, поверил, что сгущает краски и все еще можно вернуть. Мы снова подошли к машине. Я плакала и говорила ему, что мне больно, что у меня сильно затекли руки. Я их уже не чувствовала и просила, чтобы он снял стяжки и жгуты.

Дмитрий почти согласился. Около машины сказал мне отвернуть голову и часть жгутов разрубил прямо на мне, но потом снова их завязал. Сказал: «Нет, Рита, так дело не пойдет, надо довести все до конца. У тебя синяки на руках и ты грязная, сейчас я привезу тебя в город, а ты сразу сдашь меня в полицию. И я сяду ни за что. Так не пойдет».

Я, конечно, говорила, что никуда его не сдам, но он меня уже не слушал. Мама, я помню, что очень надеялась, что вы начнете меня искать. Думала об этом. Наверное, вы все равно меня бы не нашли, но я цеплялась за эту мысль как за соломинку…»