С 5 ноября на телеканале «78» будут выходить новостные выпуски с сурдопереводом

Сурдоперевод для людей, а не для галочки

Вы когда-нибудь пробовали смотреть телевизор с выключенным звуком? Попробуйте. Понимаете, о чём вам хотят рассказать? Нет. Только картинка. Насыщенная, яркая, красивая… Но большая часть важной информации пройдет мимо вас. В Петербурге и Ленинградской области – лишь по официальным данным - проживает более 25 тысяч человек с нарушениями функций органов слуха. Сегодня они лишены возможности смотреть ТВ. После ухода сурдоперевода с федеральных и региональных информационных телеканалов, инвалиды по слуху оторваны от новостной повестки.

- Мы делаем этот проект для людей, а не для галочки, - подчеркивает главный режиссер Телеканала «78» Алексей Федотов. - Экран сурдопереводчика будет занимать 1/3 полезной площади, а не 1/6 как это делают обычно. Мы изучили вопрос и знаем, как важно видеть переводчика, а маленький экран людьми зачастую воспринимается как издевательство, а не помощь. Помимо этого, с нами сотрудничает квалфицированный сурдопереводчик, - она сама выросла в среде инвалидов по слуху, хорошо понимает потребности людей, действительно удобную форму подачи и специфику петербургского жестового языка.

С понедельника по пятницу новостные выпуски программы «Известия 78» в 12:00 с сурдопереводом станут необходимым источником информации для петербуржцев, имеющих проблемы со слухом, и помогут им комфортно получать важную, актуальную и полезную информацию.

Проект направлен как на социализацию людей с проблемами функций органов слуха, так и на формирование толерантной среды среди слышащих.

- Я выросла в семье где жестовый язык был средством общения, - рассказывает переводчик русского жестового языка на Телеканале «78» Жанна Зажигина. - Мой папа глухой, а мама слабослышащая. С возрастом мой навык превратился в профессию. Для меня важно создавать доступную среду для людей у которых жестовый язык является единственным средством коммуникации с миром.