В Санкт-Петербурге завершился молодежный экологический форум

Актуальные вопросы экологии обсудили участники молодёжного экологического форума, который проходил с 25 по 27 октября в Санкт-Петербурге. Событие объединило студентов, молодых специалистов, ученых и экоактивистов.

Участниками форума стали 250 молодых людей из 30 регионов России, а также 10 иностранных гостей и 30 спикеров, в число которых вошли представители общественных организаций, органов государственной власти, ведущих российских ВУЗов и научных сообществ. Также на форум приехали десятки региональных координаторов «Чистых Игр». Специальным гостем мероприятия стал Чистомэн, популярный экологический активист из Челябинска.

В первый день форума иногородние участники и зарубежные гости посетили уникальный пункт приема редких полимеров, магазин без упаковки, благотворительный секонд хенд и мастерскую, в которой делают украшения и детали интерьера из переработанного пластика.

Во второй день на мероприятии обсудили острые и важные темы: как молодежные и экологические активисты могут поучаствовать в мусорных реформах, что можно сделать с микропластиком и мусором в океане, для чего нужны общественные экологические инспекторы и как экопроектам работать с бизнесом. Кроме того, состоялась презентация международных и региональных проектов.

«Форум был очень насыщенный и продуктивный. Мы побывали на многих интересных экскурсиях. Очень радует, что к теме экологии присоединяется все больше активной молодежи» – рассказывает руководитель проекта «АнтиСмог» и эксперт Общественной палаты Челябинской области Олеся Ефимова.

Отдельной темой обсудили, как сделать более экологичным любое событие. Экологизация мероприятий не прошла стороной и форум. Участники узнали больше про вермикомпостер, послушали советы от специалистов. Впервые всю еду оставшуюся после форума отдали в Фудшеринг. На мероприятии был установлен раздельный сбор, собранное вторсырье и напечатанные пресс-воллы отправились в переработку.

«Я очень рада, что в этом году форум прошёл на совершенно новом уровне. Обращение с отходами и предотвращение образования отходов на высоте. На форуме было много интересных гостей и проектов», – делится впечатлениями председатель правления экологического движения «Раздельный Сбор» Татьяна Нагорская.

Завершилась работа форума выступлением камерного оркестра и городским квестом «Бегущий город».

Это уже 6-й Молодежный экологический форум в Петербурге, он проводился Комитетом по молодежной политики и взаимодействию с общественными организациями Санкт-Петербурга.