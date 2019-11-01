2019-11-03T13:56:35+03:00
Общество

Морской молодежный бал прошел в Петербурге

На традиционном мероприятии в Морском корпусе Петра Великого показали фотовыставку «Аристократы морей»
Елена ЛОМОНОСОВА
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1 ноября 2019 года в Морском корпусе Петра Великого прошел Морской молодежный бал.1 ноября 2019 года в Морском корпусе Петра Великого прошел Морской молодежный бал.
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1 ноября в старейшем российском военно-морском образовательном заведении – Военно-морском институте (Морском корпусе Петра Великого) ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» (Санкт-Петербург) проходит Морской молодежный бал. Его организаторами выступили Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Правительства Петербурга и фонд «Морское образование» при поддержке Главного командования ВМФ России.

Традиция проведения морских балов в Морском корпусе Петра Великого ведет свое начало с осени 1825 года, когда в присутствии императора и членов правящей династии именно в этом старейшем военном образовательном учреждении открывался сезон балов.

В 2007 году по инициативе Морского совета при Правительстве Петербурга и Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями эта традиция возобновилась.

В 2019 году в мероприятии приняли участие курсанты военно-морских образовательных учреждений, учащиеся учебных заведений морского и речного флота, участники морских походов, а так же яхтенных и шлюпочных регат.

Фонд «Морское образование» при поддержке Главного командования ВМФ России в Морском корпусе Петра Великого на время проведения Морского молодежного бала откроет фотовыставку «Аристократы морей», посвященную самым известным парусникам мира. Авторы проекта – фотохудожники Александр Алякринский Юрий Масляев, Александр Кильмет, Росита Руис, создатели творческого объединения «Морское фотографическое собрание», действительные члены Русского географического общества, члены Российского исторического общества, члены Творческого союза художников России.

К слову, Морское фотографическое собрание является единственным в мире творческим объединением, занимающимся художественной маринистикой для музеев и галерей разных стран. Эта организация давно и плодотворно сотрудничает с Военно-Морским Флотом в сфере пропаганды морских традиций Отечества.

Романтика моря и потрясающая красота парусников – все это курсанты военно-морских образовательных учреждений и гости Морского молодежного бала смогут увидеть в Морском корпусе Петра Великого.

– Действующих парусников в мире осталось совсем немного, а в России их шесть: это барки «Седов» и «Крузенштерн», фрегаты «Паллада», «Херсонес», «Надежда» и «Мир», – рассказал член Морского фотографического собрания Александр Кильмет, – У нас самый большой в мире учебный парусный флот. Проникнуть в его мир еще в юности – большая удача!

С ноября 2019 по декабрь 2020 года в честь 200-летия открытия Антарктиды русскими мореплавателями Фаддеем Беллинсгаузеном и Михаилом Лазаревым и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне барк «Седов» и фрегат «Паллада» осуществят кругосветные плавания, а барк «Крузенштерн» совершит трансатлантический переход.

– Очень символично, что 1 ноября, в день открытия Морского молодежного бала и фотовыставки «Аристократы морей» из порта Владивостока отправится в кругосветное плавание учебное парусное судно «Паллада», гордость Дальневосточного государственного технического рыбохозяйственного университета, – добавил Александр Кильмет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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