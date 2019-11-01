2019-11-01T20:46:38+03:00
Происшествия

«Видели вспышки двигателя»: Пассажир самолета «Тюмень-Петербург» рассказал об экстренной посадке

По словам мужчины, их уже пересадили в другой самолет, который сядет в Пулково в 11 вечера
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Мужчина рассказал, что пассажиры были уверены в профессионализме экипажа. Фото: instagram.com/sydovodМужчина рассказал, что пассажиры были уверены в профессионализме экипажа. Фото: instagram.com/sydovod
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Пассажир самолета «Тюмень-Петербург», совершившего экстренную посадку из-за отказа двигателя, рассказал о состоянии людей после волнительного инцидента. Напомним, SuperJet-100 должен был прилететь в Северную столицу в 20:05 по московскому времени. Однако в воздухе у лайнера отказал левый двигатель, поэтому экипаж запросил обратную посадку в Тюмень в аэропорт «Рощино». Самолету пришлось долго вырабатывать топливо, кружа над городом около часа. В это время на борту находились 83 человека, среди которых были двое детей и четыре члена экипажа.

Лайнер долго кружил над аэропортом, вырабатывая топливо. Фото: flightradar 24

Лайнер долго кружил над аэропортом, вырабатывая топливо. Фото: flightradar 24

- Честно говоря, все было спокойно, никакой паники не было. Да, мы видели вспышки от двигателя, отражавшиеся от закрылок, но были уверены, что все закончится благополучно, - рассказал «Комсомолке» пассажир Вадим.

Петербуржец поделился, что это его первый полет. В своем Instagram он сокрушается, что хотел поскорее добраться домой, однако ему не повезло.

Добавим, что пассажиров SuperJet-100 уже пересадили на другой лайнер. Они должны приземлиться в Пулково около 11 вечера. Причины отказа двигателя сейчас выясняют эксперты. По словам Вадима, пассажирам рассказали, что виной всему помпаж – нарушение правильного течения воздушного потока через турбину двигателя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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