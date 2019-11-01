ТНТ представил главные премьеры 2020 года

В новом сезоне в эфире ТНТ появятся 2 абсолютно новых комедийных шоу, 8 комедийных сериалов, 2 полнометражных фильма, а также новые сезоны хитов телеканала.

- Новый сезон ТНТ - это новый рассвет телевидения! В 2020 году зрителей ждёт множество премьер от всех создателей хитов ТНТ: Comedy Club Production, Good Story Media, PREMIER Studios. В новом сезоне ТНТ вы увидите невероятно талантливые сериалы, которые мы долго выверяли и делали специально для зрителя. Для нас было принципиально важно не изменить себе, но при этом прыгнуть выше собственной головы. ТНТ продолжает шутить на по-настоящему актуальные темы, затрагивать сердца и эмоции зрителей, ведь все, что мы делаем, мы делаем ради любви нашей аудитории, - рассказал Гавриил Гордеев.

Премьеры и продолжения

В 2020 году зрители ТНТ увидят новые сезоны хитов телеканала – «Полицейского с Рублевки», «Физрука», «Реальных пацанов», «Ольги», а также комедийных сериалов, которые появились в эфире ТНТ в 2019 году – «Год культуры», «ЖУКИ», «ТРИАДА».

Будут продолжаться комедийные шоу ТНТ - Comedy Club, Comedy Woman, Stand Up, «Однажды в России», «Где логика?», «Импровизация», «Студия СОЮЗ» и др., а весной зрителей ждет новый сезон реалити-шоу «Холостяк».

Среди новинок сезона - 2 шоу в необычных форматах, 8 комедийных сериалов и 2 полнометражных фильма в жанрах зомби-апокалипсис и мокьюментари-байопик.

Шоу

«Нам надо серьезно поговорить»

Психолого-комедийное шоу с элементами стендапа от Юлии Ахмедовой Обычно комики превращают в смешные монологи свою боль и драму, но Юлия Ахмедова пошла дальше, научившись превращать в стендап и переживания других людей. На приеме у Юлии в первом психолого-комедийном шоу нашего телевидения девушки будут рассказывать о своих проблемах с парнями, которые не хотят обсуждать отношения. По итогам встречи комик-психотерапевт Юлия Ахмедова напишет стендап и выступит с ним перед публикой в зале, в котором будет присутствовать ничего не подозревающий парень. Теперь о проблеме, которую он решил игнорировать, узнают миллионы зрителей. Именно здесь со сцены он впервые услышит фразу: «Нам надо серьезно поговорить».

«Женский стендап»

Новое шоу – острое, актуальное, честное

Редко женщины могли так откровенно говорить о том, что их волнует, а чтобы еще и шутить — такое возможно только на телеканале ТНТ! Несмотря на то, что стендап женский, материал получается невероятно откровенный и очень правдивый.

Комедийные сериалы

«Девушки с Макаровым»

Сериал об эксцентричном начальнике уголовного розыска и его молодых помощницах Желая подкинуть проблем Макарову, лучшему полицейскому Капотни, начальство выделяет ему «подкрепление» — четырех бывших студенток: отличницу, самбистку, мать-одиночку и просто красавицу. По задумке девушки должны ужаснуться характеру Макарова и настучать на грубияна, постоянно превышающего свои полномочия, но что-то идет не так. Новоиспеченные лейтенантки серьезно относятся к работе и собираются ответственно нести службу вместе с таким непростым начальником. Как брутальный Макаров и четыре абсолютно разные барышни будут уживаться, блюсти порядок в непростом районе и раскрывать неочевидные дела? В главной роли — Павел Майков.

«Исправление и наказание»

Первый тюремный ситком на российском телевидении с Анной Михалковой в главной роли Во время открытия храма на голову олигарху Верхоланцеву упал здоровый колокол, на отлив которого он пожертвовал огромную сумму. После похорон его семейка принялась делить деньги, но увы — все счета за границей под надежным паролем. Уверенные в том, что нехилую долю богач оставил внебрачной дочери, Верхоланцевы направляются в глубинку, где их родственница по батюшке работает заместительницей начальника колонии. Пытаясь выбить наследство, мажоры поджигают ее дом, но вместо денег получают срок. Отбывать его придется именно в этой колонии. Здесь сводная сестра будет учить родственников человечности — способами, которые практикуют в современных российских тюрьмах. «У них просто не было шанса стать хорошими», — говорит надзирательница и начинает перевоспитание.

«Патриот»

Сериал про спецназовца, который возвращается после службы в родной город и планирует навести там порядок

Наконец-то Саня Кучин дома. После службы он временно устраивается работать охранником в круглосуточный магазинчик «Мечта». Саня — честный, патриотичный, деятельный, верящий в великую Россию — пытается встроиться в мирную гражданскую жизнь. Ему категорически не нравятся мещанство, разгильдяйство, пьянство, коррупция и безразличие местных жителей. Что произойдет с идеальным героем в неидеальном мире?

«Идеальная семья»

Что может быть лучше отдыха в Сочи? Только отдых в огромном подмосковном особняке. Но почему он весь напичкан камерами?

Горе-отец большого семейства сильно проштрафился и понял, что с ипотекой, кучей других расходов и проблем он не сможет обеспечить родным даже отдых в Сочи. Он придумывает нетривиальный способ выкрутиться и все-таки порадовать жену: подговаривает детей пройти кастинг в реалити-шоу «Идеальная семья», в котором зрители выберут самое дружное семейство. Поэтому их машина проносится мимо аэропорта и приезжает в Подмосковье, где семью ждет роскошная вилла — здесь пройдет соревнование. Но как отреагирует супруга, когда, уже скинув халатик, она поймет, что на нее сейчас смотрит вся страна? В главных ролях — Павел Деревянко и Ольга Медынич.

«Отпуск»

Сериал о семье из Северодвинска, которая одиннадцатый год подряд проводит свой отпуск в Геленджике. Но на этот раз что-то пойдет не по плану…

Каждое лето миллионы семей приезжают в Геленджик — зачем лететь в Грецию, если здесь тоже все включено и живут душевные люди? Правда, о приезжих они мыслят кратко: «Курортнички, блин». А тут еще и сын северодвинцев решил сделать предложение дочке геленджичан… Что происходит, когда север встречается с югом? И как семье ужиться в домике у моря, если даже на родине они с трудом выносят редкие застолья? «Отпуск» — это сериал про отношения, правдивый и с отличным юмором. В ролях – Павел Майков, Демис Карибидис, Арарат Кещян, Татьяна Догилева и другие.

«Иванько»

Трогательная история о двух непохожих друг на друга женщинах в поисках счастья Настя — учительница танцев, Валя — психолог, им чуть за тридцать, и каждой кажется, что жизнь немножко не получилась. Они встретились при странных обстоятельствах — в отделе полиции. Выслушав истории друг друга, девушки понимают, что в этом мире, где от мужчин одни проблемы, а от женщин ждут следования одной четкой модели поведения, только они сами могут помочь себе стать счастливыми. К чему приведет неожиданное знакомство двух противоположностей? В ролях — Валентина Мазунина, Ангелина Миримская.

«Гусар»

Сериал о фантастических приключениях во времени с Гариком Харламовым в главной роли В 1812 году поручик Рыльский был бравым лейб-гвардейцем и любимцем женщин, но всем радостям гусарской жизни пришел конец, когда Рыльский стал объектом эксперимента: с помощью машины времени инженеры перенесли его в XXI век. В Москве наших дней поручик увидит, во что превратились бывшие жандармы — нынешние полицейские, удивится понятиям чести в интерпретации современных мужей и подумает, что нужно сделать, чтобы вернуться к привычной жизни, и при этом не заскучать в своем веке.

«Домой»

История про модного креатора, который знает, как изобразить идеальную семью в рекламе, но не знает, как ее создать в жизни

Всегда приятно возвращаться домой. Даже тогда, когда едешь на день рождения к сыну и узнаешь, что лучший друг давно дарит ему дорогие подарки, а жена и вовсе нашла любовника в лице этого самого друга. И вместо того, чтобы навсегда оставить городок, где половина людей спилась от безделья, вернуться в Москву и продолжить зарабатывать большие деньги на роликах про счастливое семейство, тоннами поедающее майонез, Вова, главный герой сериала, остается в Биробиджане — здесь он будет бороться за семью, которую когда-то создал.

Кино

«Реальные пацаны против Зомби»

Полнометражный фильм про зомбиапокалипсис в отдельно взятом городе В ближайшем будущем Пермь оказалась заражена вирусом, который привел к восстанию зомби. Город отрезан от мира и оцеплен бойцами Росгвардии, связи нет, продовольствие скидывают с самолетов. Когда по телевизору перестают передавать даже прогноз погоды, становится понятно, что Пермь обречена — никто не будет ее спасать, к новой реальности остается только привыкнуть. Местные сами начинают борьбу за выживание. А главным борцом среди них оказывается российский народный супергерой Колян Наумов вместе с верными пацанами.

«Эдуард Суровый. Слезы Брайтона»

Большое расследование ТНТ, в котором проливается свет на таинственную личность барда Эдуарда Сурового

Слава песенника Эдуарда Сурового пришлась на 70-е годы прошлого века, когда резидента Comedy Club Гарика Харламова, который назвал в его честь своего одиозного юмористического персонажа, не было еще и в проекте. С личного одобрения Леонида Брежнева Эдуарду позволили представлять СССР, закрытый железным занавесом, на знаменитом европейском музыкальном конкурсе. В расследовании ТНТ о том, как зарождался российский шоу-бизнес, приняли участие Иван Ургант, Дима Билан, Михаил Боярский, Максим Галкин, Лев Лещенко, Лариса Рубальская и Максим Фадеев.